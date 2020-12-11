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الجمعة, 11 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 10:58 ص

نائب يدعو الكاظمي إلى الإسراع بإنهاء تكليف محافظ ذي قار وإحالته للتحقيق

ستار الجابري
دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى انهاء تكليف محافظ ذي قار الحالي واحالته مع  عدد من المسؤولين الى التحقيق.

وقال الجابري في بيان صحفي انه وبعد النصر على داعش فان امام العراق معركة اخرى هي اخطر من داعش واشد فتكا وضررا، الا وهي معركة التخلص من الفساد الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة".

واضاف ان اعلان الحرب على سارقي  المال العام وعديمي الشرف والانسانية هو واجب اخر ينتظر الشرفاء ، ولابد ان يخوضوا غمار المعركة في عموم البلاد وفي محافظة ذي قار خاصة".

ودعا النائب عن محافظة ذي قار ، الكاظمي الى" الاسراع بانهاء تكليف محافظ ذي قار الحالي وإحالته وعدد من المسؤولين المحليين الى الجهات المختصة للتحقيق بملفات الفساد وتكليف شخصية جديدة مقبولة من الشارع الذي قاري".

كما طالب الكاظمي بـ"فتح جميع ملفات الفساد واجراء تحقيق في الاموال التي صرفت لمحافظة ذي قار ، سواء كانت من تخصيصات الحكومة للمحافظة او من  الواردات المحلية من عام ٢٠٠٣ الى يومنا هذا".
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