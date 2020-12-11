الكاظمي يغرد في ذكرى النصر.. ونشطاء: أي انتصار هذا وداعش وميليشيات إيران تمرح في العراق!

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ذكرى ما يسمى الانتصار على داعش الإرهابي، حيث صرح النشطاء، أي انتصار هذا وداعش وميليشيات إيران تمرح في العراق.

ونشر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، قال فيها إن "معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف".

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن انتصار العراقيين على داعش جسّد إرادة الحرية الراسخة، وذلك في ذكرى يوم "النصر على داعش".

وأضاف، الكاظمي في تدوينة، أنه "في يوم النصر على داعش واليوم العالمي لحقوق الإنسان، انتصار العراقيين على داعش جسّد إرادة الحرية الراسخة".

وتابع، أنه " لا كرامة ولا مستقبل من دون أن يحصل كلّ عراقي على جميع حقوقه غير منقوصة".

وأكد النشطاء أنه لولا قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لكان داعش الإرهابي يحتل ويسيطر سيطرة كاملة على العراق.

وأشار النشطاء إلى أن عناصر داعش الإرهابي ما زالت موجودة في البلاد وترتكب الجرائم والأعمال الإرهابية، ولا يردعها أي رادع ولا يقف أمامها جيش أو أي قوات أمنية.

وكذلك أكد النشطاء، أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تنتشر في جميع أنحاء العراق، والميليشيات الموالية لإيران كالحشد الشعبي وبدر والعصائب والنجباء وغيرها تمرح في العراق.

وطالب النشطاء الكاظمي بالانتصار على كل الفصائل المسلحة وأصحابها من القيادات والأحزاب والكتل ليتم إرجاع سمعة وقيمة العراق ودحر الجهل والتخلف والهمجية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ذكرى الانتصار على داعش الإرهابي:



وقال حساب، " إقليم الأنبار قادم"، " أي انتصار هذا وداعش مليشيات تسرح وتمرح في البلد... والناس مشرده وبيوتها مهدمة ومدن متخلفة".



وأضاف، حساب، " محمد آل قطب الدين الحسيني"، " الانتصار الكامل هو القضاء على الفساد والأحزاب السياسية العفنة هذا هو الانتصار الحقيقي ولولا الفساد الوفوضى لما دخل داعش الإرهابي".



وتابع حساب، " الحاج محمد المشهداني"، " داعش من أتى به إلى العراق هم بعض سياسيين في الحكومة العراقية وهم الباطل الذي من يبيعون وطينتهم للعمالة الأجنبية".



وذكر حساب، " Hazim"، " أول خطوة في إعادة الكرامة للعراقيين هي إلقاء القبض على من أصدر أمر انسحاب الجيش وتسليم ثلث مساحة العراق لداعش الإرهابي ومقاضاته مع من نفذ أمر الانسحاب لأن تنفيذ مثل هذا الأمر هو خيانة للوطن. والسكوت عن هذه الخيانة هي ايضاً خيانة للوطن".