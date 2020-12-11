صالح يصدر بيانا بذكرى هزيمة داعش.. ونشطاء: ماذا تفعل عصابات اليسار والحرس الثوري بالقرب من جبال السليمانية ؟

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد إصداره بيانا في ذكرى ما يسمى "الانتصار على داعش الإرهابي، سائلين : أين مكافحتك للإرهاب؟.

وقال "صالح" في بيانه، ": وفاءاً للتضحيات واستكمالاً للنصر، لا بد من خطوات حاسمة في مكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها وحماية أمن واستقرار المواطنين، والشروع في تحقيق الإصلاح البنيوي، وتلبية استحقاق الانتخابات الحرة النزيهة".

ووجه النشطاء رسالة نارية لصالح، متسائلين، ماذا تفعل عصابات اليسار والحرس الثوري وربع الله والسرايا بالقرب من جبال وكهوف السليمانية حيث قصرك؟.

وأكد مراقبون، أن عصابات اليسار والحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحشد الشعبي هي ثقافة خبيثة الحكومة الأخوندية الإيرانية، ومادام النفوذ الإيراني موجود في أي دولة فإن الحشد الشعبي والمليشيات الطائفية ستكون موجودة بالاستمرار ولن تنتهي أبدا ومثال ذلك الدولة اللبنانية و"حزب الله" الإرهابي.

وأكد النشطاء أن ذلك الانتصار كلف الشعب العراقي الكثير، فقد دمرت مدن بالكامل، حيث أن جثث المواطنين تحت الأنقاض، وبيوت المواطنين المدمرة، وبنى المدينة المنهارة، وسرقات تخصيصاتها، واستهتار المليشيات فيها".

وأشار النشطاء إلى ان داعش الإرهابي دخل إلى العراق بفعل الخيانة من بعض المسؤولين وقتها أمثال نوري المالكي والميليشيات الموالية لإيران.

وقال النشطاء، إن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي والذي أعلنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي انتصارا زائفا، حيث ما زال داعش موجودا ويقوم بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها الكثير من أبناء الشعب العراقي.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان رئيس الجمهورية برهم صالح في ذكرى الانتصار على داعش الإرهابي:

وقال حساب، ""BeFree، "وجثث المواطنين بين الأنقاض، وبيوت المواطنين المدمرة، وبنى المدينة المنهارة، وسرقات تخصيصاتها، واستهتار المليشيات فيها، فلا السياسي شيطان".



وأضاف، حساب "بغداد المنصورة"، "تدمير مدينة بالكامل، وما زالت الجثث تحت الأنقاض".



وتابع حساب، "Zaid Assam"، "أين القتلة والمجرمين والإرهابيين وسراق الميزانيات العراقية ؟".



وذكر حساب، " Osamah"، " من الذي أدخل داعش الإرهابي إلى العراق؟"، في إشارة إلى أن داعش الإرهابي دخل إلى العراق بفعل إيران وبفعل الميليشيات الموالية لإيران في العراق وكذلك عميل إيران نوري المالكي.

