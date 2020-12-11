الصدر: نحن أول من وقف ضد الطائفية.. ونشطاء: أنت أول بذرة للطائفية بالعراق وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية

شن مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد تصريحه، بأنه أول من وقف ضد الطائفية.

وجاء رد المغردون سريعا، على الصدر بأنك أنت أول بذرة للطائفية في العراق وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية وأول من خطف العراقيين وأول من أنشأ عصابة تمتلك السلاح جهراً في الشارع وغصباً عن الدولة.

وعزا مقتدى الصدر، دعوته إلى إعادة ترميم "البيت الشيعي" إلى أسباب عدة ترتبط بمواقف القوى والأطراف السياسية والفصائل المسلحة، مؤكداً أنها تهدف إلى "إبعاد الفاسدين عن سدة الحكم".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، "اتركونا نتحالف مع انفسنا من جهة.. ونسعى الى تقوية عقيدتنا.. فاذا قوي التشييع الاعتدالي، فهذا انتصار للاعتدال السني والاعتدال المدني والشيوعي والأقليات أجمع وهو انتصار للاستقلال والسيادة".

وأكد المغردون، أن الصدر لا عمل له سوى مهاجمة المتظاهرين في ساحة الاحتجاج ببغداد والمحافظات، وأنك يهاجم شباب العراق الناضج.

وأشار المغردون إلى أن الصدر طوال 17 عاما يتحدث على الإصلاح في العراق، ولم يقدم أي إصلاح حقيقي طوال تلك الأعوام، ولم يقدم شيئا إيجابيا للعراق.

وطلب المغردون من الصدر أن يضع ما أنجزه الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات والمدراء العامين والمحافظين وقائم مقامي الأقضية ومدراء النواحي التابعين لتيارك الصدري وتبين لنا من هو النزيه والكفوء ومن هو تطاول على المال العام وسرق أموال الشعب وبالأسماء تعلنها.

ووجه المغردون رسالة إلى الصدر وتياره، أنكم وصلتم مرحلة من الصراع الداخلي الانتخابات لن تنقذكم، فلستم أول تيار اتهم العراقيين بالبعثية وتشهد البطة والسدة.

كما أنكم أول تيار انقلب على السنة برفضهم ولاية المالكي الثانية ومنحتوه الثقة والآن تتهمهم بالانقلاب، كما أنتم أول تيار بعد الحكومة اتهم المتظاهرين بالجوكرية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، " dr.mustafa"، " أنت الصدر أول بذرة للطائفية في العراق، وأول من سفك دماء العراقيين على الهوية وأول من خطف العراقيين، وأول من أنشأ عصابة تمتلك السلاح جهراً في الشارع وغصباً عن الدولة ، ولكني مهما سمعت منك لن أستغرب وخاصة بوجود الصبي المطيع لك في رئاسة الوزراء".



وأضاف، حساب " أبو زهراء العراقي"، " لا عمل يا صدر تقوم به سوى مهاجمة شباب الساحات ووصفهم بالجوكرية تتهمهم بالصلب وهناك مقطع فديو يثبت من يقول أنا من سرايا السلام أنا قتلته (القبعات الزرق)، نقطه الثانية لنصدق صلبوا شخص واحد فأتباعك وبأمرك في يوم واحد قتلوا 10 وجرحوا 100 يا متقلب أرجع للحوزة ولمحمد الصدر قيمته واترك السياسة".



وتابع حساب " نور عبدالله الراوي"، " سيد الصدر أنت أول من أعلن الطائفية في العراق وليس من وقف ضدها".



وذكر حساب، " رجل ثَوري"، " الشعب جربك أكثر من مرة يا صدر ولم تقدم أي فائدة وأرى لو تترك كلمة جوكرية أحسن لأن ما لها أي صحه مثل ما أنت تدعي من قاومت أمريكا نعتوك بالبعثي، المتظاهرين أيضاً عندما خرجوا من أجل حياة كريمة نعتوهم بالجوكرية فأنت معهم تستخدمون نفس الأسلوب للتسقيط".



وأضاف، حساب، "جود المعلم"، " أنتم أول من أثار الحرب الطائفية في العراق ضد (سنة العراق) لا تزال محفورة في ذاكرتي في يوم تفجير مرقد الإمامين العسكريين كيف انتشر جيش المهدي يجوب الشوارع بسيارات مدنية ومسلحين يدخلون الجامع يقتلون الإمام ثم يحرقون الجامع ويغادرون. وكذلك فعل مع بقية الجوامع الموجودة في المنطقة".

