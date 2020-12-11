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الجمعة, 11 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 كانون الأول 2020 01:48 ص

سقوط آخر على طريقة كورونا.. الفيضانات تغمر إيران والملالي عاجز

الفيضانات في ايران

7 قتلى جراء فيضانات تضرب جنوب إيران والملالي يفقد أعصابه ويعتقل صحفية وثقت الدمار بسبب الفيضانات

الخلاف مع النظام الإيراني الذي يحكم طهران خلافا كبيرا ومدويا، فهو ليس فقط نظاما داعما للإرهاب تغلغل عبر ميليشيات ارهابية اجرامية في دول عربية عديدة ومنها العراق. ولكن يُصدر ثورة طائفية ميليشياوية وينفق المليارات في هذا الشأن، رغم انه عاجز عن الارتقاء بحياة شعبه وعن توفير الخدمات والأموال التي يحتاجها.
ومثلما تردت الأحوال في إيران خلال أزمة كورونا ولا تزال، وفشل الملالي تماما في التعامل مع الوباء.
هاهو نظام الملالي الإرهابي يفشل مجددا في التعامل مع الفيضانات.
وكان ان قتل سبعة أشخاص بسبب فيضانات تضرب جنوب إيران، بعد تساقط أمطار غزيرة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، وكتبت "إيرنا"، نقلاً عن مهدي فاليبور، مدير عمليات المساعدة والإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، أن الضحايا سقطوا في محافظتي بوشهر وهرمزكان.
وبالإضافة إلى هاتين المحافظتين، شهدت محافظات أصفهان ويزد في وسط البلاد، وفارس جنوباً، وطهران، أيضاً فيضانات، كما أكد فاليبور، مضيفاً للوكالة أن الهلال الأحمر نفذ عمليات إغاثة لأكثر من ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وشهدت إيران خلال نوفمبر موجة أمطار غزيرة. وتثير هذه الأمطار قلق السلطات منذ أيام مع استمرار انهمارها على بعض المحافظات.
وفقد نظام الملالي أعصابه، بعدما اعتقلت قوات الأمن الإیرانیة، فاطمة التميمي، الصحافية والمخرجة والناشطة الثقافية العربية الأهوازية والناشطة في مجال حقوق المرأة، من منزلها في بلدة الجراحي، مساء أمس الأربعاء، ونقلتها إلى مكان مجهول.
إلى ذلك، يرجح نشطاء إيرانيون أن اعتقال التميمي جاء بسبب نشرها مقاطع فيديو وصورا على حساباتها في مواقع التواصل كشفت فيها تقصير السلطات الإيرانية في أزمة فيضانات معشور والجراحي بجنوب الأحواز. وأنتجت التميمي عدة أفلام وثائقية قصيرة عن الفقر والإدمان والبطالة والاضطهاد الذي يعاني منه الشعب العربي الأحوازي.
كما أن التميمي البالغة من العمر 39 عامًا، وهي أم لطفلين تعمل أيضًا في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي كمصورة إخبارية ومراسلة ومخرجة وناشطة ثقافية.
وقد ركزت عدد من أعمالها على الفيضانات خلال السنوات الماضية في الأحواز، ووثقت أسباب الفيضانات والنتائج والكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ترتب على ذلك في المناطق العربية. وتعمل فاطمة التميمي في الصحف المحلية منذ التسعينات، ويتابع أكثر من 25 ألف شخص صفحتها على إنستغرام، حيث تنشر تقاريرها.
من جهتها، ادانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، اعتقال فاطمة التميمي وجميع النشطاء الثقافيين والسياسيين والاجتماعيين وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع معتقلي الرأي في الأهواز وإيران.
أ.ي
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