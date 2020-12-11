خطوة هائلة نحو السلام الشامل.. ترحيب عربي ودولي باتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية

مراقبون: اتفاق المغرب وإسرائيل على التطبيع وسلام كامل إنجاز جديد يدفع نحو مرحلة من الازدهار والاستقرار



توالت ردود الأفعال العربية والدولية المرحبة باتفاق السلام والتطبيع بين المغرب وإسرائيل، واعتبره الجميع خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفتوا أن انجاز السلام يعود للرئيس ترامب ورؤيته في دفع 4 دول عربية كبرى لتوقيع اتفاقات السلام مع إسرائيل وإنهاء عقود من الكراهية.

ورحبت مصر والإمارات والبحرين، بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.



وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه يثمن الخطوة المهمة بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وذكر السيسي على حسابه الرسمي في "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية".

وأضاف أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا.

من جانبه، ذكر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية".

وأضاف نرحب بقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.



إلى ذلك رحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة "باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد الملك بما أعلنه الملك محمد السادس، من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".



من جانبه قال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن الاتفاق مع المغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة "لحظة تاريخية أخرى وصفحة جديدة في تاريخ المنطقة". وأوضح جندلمان، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن المنطقة تتغير بشكل إيجابي "هذه بشرى سارة".

وأضاف أن "هناك علاقات تاريخية مع المغرب، لأن مئات الآلاف من اليهود عاشوا في المغرب. الآن نتطلع إلى فتح مكاتب الاتصال وإطلاق التعاون التجاري والاقتصادي".

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد على المتحدث على أن إسرائيل "لا تزال متمسكة بخيار السلام مع الطرف الفلسطيني.. نريد أن يعود الطرف الفلسطيني لطاولة المفاوضات". وتابع: "نعتقد أن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة سيساهم في عودة فلسطين للمفاوضات.. إسرائيل دائما وما تزال تمد يدها للطرف الفلسطيني، الذي يرفض كل شيء ويرفض كل الدعوات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية ورفض 3 خطط سلام قدمت له كانت غير مسبوقة".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

والمغرب هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان

وعلق خبراء، بأن الترحيب العربي والدولي باتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل، يؤكد على أهميته الكبرى في دفع المنطقة نحو الاستقرار وتوديع الخط الإرهابي الإجرامي الذي رفعه محور الشر لعقود.

ا.ي