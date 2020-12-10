مهمة عسكرية حاسمة قريبًا.. بي 52 العملاقة تحلق فوق الخليج العربي في رسالة لإرهابيي إيران

ماكنزي: يجب أن نبقى مستعدين وملتزمين بالرد على أي طارئ أو مواجهة أي عدوان



قال خبراء عسكريون، ل "بغداد بوست"، إن قيام قاذفات بي52 العملاقة، بالتحليق فوق الخليج العربي رسالة حاسمة لارهابيي قم وطهران. وأن تواجد هذه الطائرات ليس أبدا للاستعراض العسكري فالقوة الأمريكية العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج لهذا ولكن هناك مهمة حاسمة لتدمير طهران الإرهابية وسحق حرسها الثوري الإجرامي ستتم قريبا.

ففي رسالة ردع لإيران، ولثاني مرة خلال أقل من شهر، أقلعت قاذفتان أميركيتان من الولايات المتحدة وحلقتا فوق منطقة من الشرق الأوسط، لترسلا ما وصفها مسؤولون أميركيون بأنها رسالة ردع مباشرة لإيران.



إلى ذلك، صمم تحليق القاذفتين الهائلتين من "طراز بي-52 أتش ستراتفورتريس"فوق المنطقة"، وهي ثاني مهمة من نوعها في أقل من شهر، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه الشرق الأوسط حتى مع قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات من العراق وأفغانستان.

وتعد القاذفات الثقيلة بعيدة المدى، القادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية، مشهدًا هائلاً وتحلق في الشرق الأوسط بشكل أقل تكرارًا من الطائرات المقاتلة الأصغر، مثل المقاتلات الأميركية. وغالبًا ما يشتكي الأعداء من رحلات القاذفات في منطقتهم.

في السياق، قال الجنرال فرانك ماكنزي، المسؤول الأميركي الأعلى لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان "إن القدرة على تحليق القاذفات الاستراتيجية في منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم خلال مهمة بدون توقف ودمجها سريعًا مع شركاء إقليميين متعددين توضح علاقات العمل الوثيقة والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين".

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضًا من ضربة انتقامية إرهابية إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأميركية، التي قتلت قائد فيلق القدس، الإرهابي قاسم سليماني، وكبار قادة الميليشيات العراقية بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير. وتطلق الميليشيات المدعومة من إيران الصواريخ بشكل روتيني بالقرب من منشآت في العراق حيث تتمركز القوات الأميركية والعراقية، ويخشى المسؤولون من هجمات ارهابية لها.

وقال ماكنزي – وفق تقرير "العربية"، تعقيبا "نحن لا نسعى إلى الصراع، ولكن يجب أن نبقى مستعدين وملتزمين بالرد على أي طارئ أو مواجهة أي عدوان".

فيما كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـ"سكاي نيوز عربية"، مزيدا من التفاصيل عن تحليق قاذفات استراتيجية من طراز "بي – 52" فوق الخليج العربي.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه أن سلاح الجو الأميركي دأب على تنفيذ مثل هذه المهمات في الآونة الأخيرة وفي شكل متكرر انطلاقا من الولايات المتحدة باتجاه مناطق عدة في العالم، ومن بينها الشرق الأوسط والخليج العربي.

ورفض المسؤول إعطاء أي طابع "جديد" لهذه المهمات، التي وبحسب تعبيره هي "اختبار للقدرات الجوية الأميركية على التحرك سريعا ومن دون إنذار مسبق".

كان الجيش الأميركي قد أعلن في 21 نوفمبر الماضي أن طاقم العمل الجوي لطائرة B-52Hانطلق من قاعدة جوية في ولاية نورث داكوتا، إلى الشرق الأوسط.

ووصفت القيادة المركزية للجيش الأميركي، حينها، مهمة الطائرة بالطويلة، مشيرة إلى أن هدفها "ردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة".

وتساعد هذه المهام طاقم طائرات القصف الجوي على التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف القيادة والتحكم وتسمح لهم بالاندماج مع الأصول الجوية الأميركية والشريكة في مسرح الميدان، مما يزيد من جاهزية القوة المشتركة.

وطائرات استراتوفورتريس هي قاذفات أميركية استراتيجية بعيدة المدى، دون سرعة الصوت، وتعمل بالطاقة النفاثة.

والقاذفة قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الأسلحة، ولديها نطاق قتالي نموذجي يبلغ أكثر من 8800 ميل من دون الحاجة للتزود بالوقود الجوي.

وعلق خبراء، أن تواجد هذه الأسلحة الأمريكية العملاقة يؤكد للملالي أنه لن يستطيع ولن يجرؤ على ارتكاب أي عمل ارهابي اجرامي لا اليوم ولا غدا.

أ.ي