تحت رعاية الرئيس ترامب.. السلام ينتصر "المغرب وإسرائيل" يوقعان اتفاقية تطبيع وعلاقات دبلوماسية كاملة ولا عزاء للملالي والإخوان

مراقبون: الرئيس ترامب حقق المعجزات وخلال 4 اشهر فقط تم انجاز اتفاقيات سلام دحرت محور الشر



انتصر السلام، واستطاع الرئيس ترامب، أن ينجح في دفع كل من المغرب وإسرائيل لتوقيع "اتفاق تطبيع" وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما.

وهو ما يوجه ضربة هائلة للتواجد الإيراني الإرهابي في المغرب العربي، وللأفعال الإجرامية لتنظيم الاخوان في هذه البقعة الساحرة من العالم العربي.

ويرى مراقبون، أن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل ينضم إلى سلسلة الاتفاقات العظيمة من أجل السلام ودحر مشروع المقاولة والمماتعة على مدى عشرات السنين.

فبجرة قلم، من الرئيس ترامب،لن تستطيع الخلايا الإرهابية التي جندتها إيران بالجزائر وعبر البولساريو أن تفعل أي شيء. خصوصا وأن اتفاق التطبيع تزامن مع الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الصحراء وهى ضربة هائلة لمحور الشر.



وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".



وفي تغريدة ثالثة، ذكر الرئيس ترامب: "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء. وبذلك، يصبح المغرب رابع دولة تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل خلال الفترة الماضية.

ففي سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين "اتفاق السلام" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وفي أكتوبر، توصل السودان مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري.



ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، باتفاق إقامة علاقات كاملة مع المغرب، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم" آخر للسلام. وأضاف نتانياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

وتابع: أود أولا أن أشكر الرئيس ترامب على الجهود الجبارة التي بذلها لتحقيق السلام من أجل إسرائيل.. لن ننسى ذلك أبدا، كما أود أن أشكر العاهل المغربي الملك محمد السادس على قراره التاريخي بشأن صنع سلام تاريخي مع إسرائيل.

وأبرز نتانياهو أن هناك علاقات وطيدة بين المغرب وإسرائيل وكانت هناك علاقات وطيدة بين المغرب والشعب اليهودي على مدار العهد الحديث.

ويعرف الجميع تعامل ملوك المغرب والشعب المغربي الدافئ مع الجالية اليهودية التي عاشت هناك. مئات الألوف من أبناء هذه الجالية هاجروا إلى إسرائيل وهم يشكلون جسرا دافئا بين شعبينا وهو جسر حب وتعاطف وإخلاص. ينبغي أن أقول إن هذه الأرضية الراسخة تشكل الأساس لبناء هذا السلام.

وعلق جاريد كوشنر، المستشار البارز في البيت الأبيض، الخميس، إن المغرب وإسرائيل سيقومان "على الفور" بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وذكر كوشنر لوكالة رويترز أن الطرفين سيقومان "بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين". وأضاف: "سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية".

وتابع قائلا: "حققت الإدارة الأميركية اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون 4 أشهر".

ويرى خبراء، أن اتفاق المغرب وإسرائيل دلالة جديدة على مدى الانجازات التي قدمتها إدارة الرئيس ترامب، بدءا من قمع الملالي الإرهابي وصولا الى تحقيق اتفاقيات سلام غير مسبوقة.

أ.ي