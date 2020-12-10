شراكة اقتصادية أم توسيع نفوذ؟.. الصين حليفة إيران تتمدد في العراق.. انتبهوا

عادل عبد المهدي افتتح الطريق للصين قبل عام في زيارة ضخمة.. فوائدها لإيران وميليشيات إيران في كافة المجالات

اندلاع الثورة العراقية الكبرى أعاق مؤقتا الخطط الصينية والتي عادت تنشط من جديد



في صمت تام وبأهداف مريبة تتعلق في الغالب بالعمل على توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي تتمدد الصين في العراق، وتوسع من أعمالها وحجم تواجدها بشكل يتضاعف عاما بعد آخر.

المشكلة كما يرى عراقيون، أنها تقريبا علاقة من جانب واحد، فالمكاسب من نصيب الصين ولا عزاء للعراق.

كما أن علاقات الصين التي تتكتل وراء ايران وتساندها في التملص من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، يدفع لان يكون العراق خلال سنوات قليلة واقعا تماما في الشباك الصينية الإيرانية..

وما يزيد الطين بلة على حد قول الكثيرين هو افتقاد اليساري بايدن أي رؤية سوى مساندة إيران الارهابية والرجوع لاتفاقها المشبوه، لكنه لا يملك أي رؤية حقيقية تجاه العراق.



وتقول آنا بورشفسكايا المحللة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية "سوف يكون من غير الواقعي أن يتصدر العراق قمة جدول أعمال بايدن بالنظر إلى الأولويات الداخلية الملحة والرصيد السياسي العام المحدود في ما يتعلق بالعراق. فما زال بايدن، وأنتوني بلنكين الذي اختاره وزيرا للخارجية ويوصف بأنه أحد 'أقرب مستشاريه والأكثر ثقة به' يريان أن روسيا والصين من بين أولويات السياسة الخارجية الأميركية، ولهذا السبب لديهما الفرصة لاتباع وجهة نظر استراتيجية طويلة تجاه العراق".

وتضيف بورشفسكايا أنه "مع مواصلة تركيز مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية على المنافسة بين القوى الكبرى، فإن دعم الأمن العراقي والديمقراطية العراقية لن يؤدي فقط إلى كبح الطموحات الإيرانية ولكن أيضا كبح الطموحات الروسية والصينية.. لكن هذا لايزال مفتقدا من جانب ادارة بايدن الداعمة للإرهاب في حال جاءت للمنصب.



وأدرك محللون، وفق تقرير نشرته جريدة العرب"، منذ وقت طويل أن الهدف الرئيسي للمشروع الاقتصادي الصيني "حزام واحد، طريق واحد" والمعروف بمبادرة الحزام والطريق هو هدف سياسي جغرافي أساسا. وتسعى الصين لإبراز نفسها كقوة عالمية عظمى، حيث يعتبر الشرق الأوسط الذي ظهر في السنوات الأخيرة كأكبر مورد للوقود لبكين، منطقة استراتيجية مهمة ضمن مخططاتها الاستراتيجية العالمية.

وتتطلع بكين إلى تعزيز وضع رئيسي في العراق، ليس فقط بسبب الموارد النفطية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ولكن أيضا ربما الأمر الأكثر أهمية هو بسبب موقعه الاستراتيجي المهم لترسيخ وضع مهيمن لها يربط طرق التجارة الأوروآسيوية.

وتشير بورشفسكايا إلى أن"الصين تربطها شراكة بالفعل مع إيران. وأي نظرة سريعة إلى خارطة مبادرة الحزام والطريق توضح أن إيران تعتبر نقطة ارتكاز إقليمية أساسية في هذه الخطط، بينما سعت طهران وبكين في الشهور الأخيرة إلى زيادة تعميق شراكتهما. لكن الصين تحتاج العراق أيضا، ولذلك عكفت الصين بهدوء على زيادة تواجدها في العراق في السنوات الأخيرة". وبرزت الصين كأكبر شريك تجاري للعراق، متفوقة حتى على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يعدّ العراق ثالث أكبر دولة موردة للنفط للصين، بعد المملكة العربية السعودية وروسيا.

وتعمل الشركات الصينية في العراق، بما في ذلك في حقول النفط في جنوب البلاد، وتشارك في خدمات مثل صيانة محطات الطاقة. ويلاحظ العراقيون أن بعض رجال الأعمال الصينيين يتحدثون اللغة العربية والكردية بطلاقة، بما في ذلك باللهجات المحلية، مما يبرز التزامهم التام. وما زالت الصين تتوق إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية مع العراق.

وتضيف: روسيا مثل الصين، ليست ذات وضع في الصدارة تماما في العراق، ولكن سوف يستمر اهتمامها وتنافسها على النفوذ في هذه القطاعات. وقد تركز قدر كبير من الاهتمام في السنوات القليلة الماضية على صفقة شركة النفط الروسية روسنيفت في كردستان، وفي حقيقة الأمر هي صفقة مهمة استراتيجيا".

وتتعاون روسيا والصين أكثر مما تتنافسان، حيث أن الدولتين شريكتان أيضا مع إيران، فيما يواصل العراقيون اعتقادهم بأن روسيا على علم بتهديد إرهاب الميليشيات. ويرون أن الصين وروسيا على السواء أكثر استعدادا من الغرب للمخاطرة عندما يتعلق الأمر بالعمل في الظروف الخطرة وغير المستقرة، رغم أنهم يفضلون رؤية المزيد من الأميركيين ، والمزيد من المشاركة الغربية بوجه عام.

وخلصت بورشفسكايا – وفق تقرير العرب- إلى أن مشاكل العراق عميقة، لكن البلاد تتمتع بإمكانية مذهلة لتصبح إحدى الدول الأكثر تقدما في المنطقة. ومن المؤكد أن طهران لا تريد أن تكون هناك مثل هذه الدولة العراقية، وبالمثل لا تريد ذلك موسكو أو بكين طالما أن مصالح هذه الدول مؤمنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا رغم أنها شريك تجاري معها للعراق، فإنها تسهم في حالة انعدام الأمن في العراق. وترك إيران وروسيا والصين تهيمن على العراق سيؤدي فقط إلى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفق الزيارة المشبوهة السابقة لعبد المهدي، سبتمبر 2019 للصين، وقعت الحكومتان الصينية والعراقية ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة شملت عقوداً لإنشاء محطات كهربائية جديدة وخمس مدن صناعية مشتركة في العراق، من بينها مدينة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية، وإنجاز مشاريع عدة في مجال الاتصالات تنفذها الشركة العملاقة "هواوي"، إضافة إلى اتفاقات في مجالات إعادة إعمار وبناء البنى التحتية، إضافة إلى توقيع اتفاق إطار للإنفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الإعمار الاقتصادي، وأخرى تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والفني وتطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري..

وهذه كلها يتم العمل على إحياءها الان من قبل الكاظمي والصين معا وكله من أجل إيران واقتصاد إيران

أ.ي