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الخميس, 10 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 03:52 م

رئيس الجمهورية في يوم النصر: الحفاظ على الانتصارات بتعزيز سلطة الدولة وسيادتها

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  شدد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة وعدم التفريط فيها "وفاءً للتضحيات وللدماء الزكية التي أُريقت في طريق التحرير" وقطع الطريق أمام بقايا الإرهاب عبر مواصلة الحرب على الإرهاب وعدم التهاون فيها.
وأكد صالح في بيان له بمناسبة يوم النصر على تنظيم داعش ضرورة الشروع في مكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها في فرض القانون وحماية أمن واستقرار المواطنين، والشروع في تحقيق الإصلاح البنيوي، وتلبية استحقاق الانتخابات الحرة النزيهة، وبما يضمن الإرادة الحقيقية للناخبين بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، وعودة النازحين إلى مدنهم، ومعالجة كل الآثار التي خلفتها الجماعات الإرهابية.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أهمية العمل الحثيث من أجل تخفيف التوترات في المنطقة التي غالباً ما تستغلها الجماعات الإرهابية لتنفيذ أهدافها، مؤكداً موقف العراق الثابت في النأي عن الصراعات الإقليمية، وفي أنه مرتكز أساسي للتعاون الإقليمي والدولي لإرساء السلام والحد من النزاعات التي تعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة وتكون ارتداداتها إلى الداخل العراقي.
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