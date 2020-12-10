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الخميس, 10 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 03:15 م

ظريف : إيران لا تعارض التوصل لاتفاق تطبيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، أن بلاده لا تعارض التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال أراد الفلسطينيون ذلك.
وقال ظريف في تصريح له إنه ”مع السياسات التي تنتهجها إسرائيل و إذا أراد الفلسطينيون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فلا مشكلة لدينا“.
وأردف ظريف: ”في سياق العلاقات الدولية، من غير المعقول بالنسبة لي في وضع نعترف فيه بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل في عام 1948 أصبحت عضوا في الأمم المتحدة، ولكن في ذلك الوقت أصبحت إيران -أيضا- عضوا في الأمم المتحدة كانت ضد إسرائيل“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن ”الحل الفلسطيني الوحيد هو حل ديمقراطي مشابه لما حدث في جنوب أفريقيا، إذ قال العنصريون: إنه مع قوة غالبية السود، ستختفي الأقلية البيضاء، بينما لم يحدث هذا في جنوب أفريقيا، ولا يزال البيض يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر في ذلك البلد“.
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