بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 10 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
السعودية تعلن تسجيل ١٠٠ شركة في العراق عاجل .. انفجارات تهز بغداد .. ومصدر أمني يوضح طبيعتها تظاهرات السليمانية تتجدد.. ونشطاء: المتظاهرون يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة مسجدي يفشل في التقريب بين الصدر والمالكي ... ونشطاء: اللعبة الإيرانية أصبحت مكشوفة للشعب العراقي إيران أرسلت الدواعش إلى كردستان بتعاون من عصابات اليسار.. ونشطاء: نطالب بتكثيف العمليات العسكرية بايدن يختار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.. ومغردون: عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور داعش ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 02:22 م

انقسام في ذي قار عقب اتفاق مع الحكومة .. ومظاهرون: مستمرون حتى تحقيق المطالب

52463956-1d21-4d1f-a47b-7a9d31eb8c5f

سادت حالة من الانقسام، في ”ساحة الحبوبي“، معقل الاحتجاجات الرئيس بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بشأن إنهاء التظاهرات، عقب اتفاق مع الحكومة، يقضي بعدم ملاحقة الناشطين.
وقال بيان يمثل بعض التنسيقيات العراقية: ”ثورتنا حققت مطالبها المشروعة، وماتبقى منها النقطة الأهم هي محاكمة قتلة المتظاهرين، وهذا القرار نعرف جيدًا بأن الحكومة الحالية عاجزة عنه“.
وأضاف البيان: ”لكن نحن لم نعجز من المطالبة ومن مبدأ الوطنية والتعدد في وسائل الاحتجاج، كنا قبل الحادثة الاخيرة بصدد رفع الخيم، لكن بسبب الاعتداء الذي قامت به جهة حزبية معروفة للجميع، قد أجلنا الموضوع لكي لا نعطي مبررًا للميليشيات لقمع أو فض أي مظاهرة مستقبلية بالقوة، وكما شاهدتم عدنا بعد الحادثة أقوى وتظاهرنا واعتصمنا“.
وتابع: ”أننا نعلن عن تعليق الاعتصام و الاستمرار بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية، بالوقت والمكان الذي يحدده الثوار،  مع الإحتفاظ بكامل حقنا بالعودة إلى الأعتصام ونصب الخيم، عندما يكون هذا في مصلحة ثورتنا السلمية المباركة“.

غير أن الناشط في احتجاجات المحافظة حسن طه، قال: إن ”حالة من الانقسام والتباين في الآراء سادت أوساط المتظاهرين، حيث دعا ناشطون وبعض شيوخ العشائر، إلى عدم إنهاء الاعتصام، لما يمثله من رمزية كبيرة للمحافظة“.

واضاف طه:  أن ”قسمًا كبيرًا من المتظاهرين، انسحب اليوم، وبقي جزء منهم في ساحة الحبوبي، حيث بُنيت مؤخرًا بعض الغرف، دون تسقيف، كبديل عن الخيم، بسبب إحراقها كل مرة من قبل المليشيات“.

وأشار: إلى أن ”هذا الانقسام أدى إلى إرباك في الساحة، خاصة مع التخوّف الحاصل من اقتحام أتباع مقتدى الصدر، والسيطرة على الساحة مجددًا، لافتًا إلى أن ”المتظاهرين المتبقين، يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة“.

وساحة الحبوبي، هي المعقل الثاني للاحتجاجات العراقية بعد ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وتلقّب بـ“عاصمة الثورة“، حيث شهدت الساحة أحداثًا كبيرة، خلال السنة الماضية، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، عندما اقتحم أتباع التيار الصدري، الساحة، واشتبكوا مع المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد منهم، بين قتيل وجريح.
بدوره، ذكر مصدر مطلع، أن ”هذا الانسحاب جاء عقب اتفاق أولي مع الحكومة، يقضي بعدم ملاحقة المتظاهرين، غير المتورطين بأعمال عنف، والتعاون مع القضاء لإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بعودة الاعتصامات وقتما شاء المتظاهرون“.


الادعاء الإيطالي يشتبه في دور لمسؤولي أمن مصريين في قضية اختفاء ومقتل ريجيني
الصين تلغي إعفاء الدبلوماسيين الأمريكيين من تأشيرات دخول هونغ كونغ ومكاو‎
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه  أن ”مستشار جهاز الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، تمكن من إتمام هذا الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى ذي قار، لكن هناك قلقًا لدى الناشطين، من عدم الإيفاء بهذا الاتفاق، مع بدء ملاحقات ضد بعض النشطاء، الذي خرجوا إلى إقليم كردستان، تحسبًا من الملاحقة“.
والشهر الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع خيم المعتصمين، من ساحة التحرير، وسط  العاصمة، إيذانًا بانتهاء أضخم احتجاجات يشهدها العراق، عقب الاحتلال الأميركي للبلاد، عام 2003.
ومع قرب الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل، اتجه كثير من تنسيقيات التظاهرات، والناشطين المنظمين للاحتجاجات، إلى إنشاء كيانات سياسية، استعدادًا للاقتراع.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1607601386776

الموصل مدينة الأشباح المنكوبة.. الذكرى الثالثة لإعلان النصر تفتح جراح الموصليين 10 كانون الأول 2020 04:06 م

الزرقاوي وقطر وايران

دور قطر.. تفاصيل المهمة الإرهابية طيلة 17 سنة في العراق وخبراء: الدوحة أجرمت ولابد من اعتذار وتعويضات 10 كانون الأول 2020 01:53 ص

الصدر وخامنئي التابع

بجرائم الناصرية.. مقتدى الصدر يحجز مكانًا متقدما بين الجلادين والقتلة الكبار (المالكي- العامري- صولاغ- الخزعلي) 10 كانون الأول 2020 01:14 ص

الانتخابات الامريكية

في الأسبوع الحاسم.. 17 ولاية أمريكية تحتج لدى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.. والرئيس ترامب: سنواصل القتال 10 كانون الأول 2020 12:47 ص

اقمار صناعية عن مفاعلات ايران النووية

إيران تحول جبالها لمفاعلات نووية من أجل الإرهاب وبايدن يخضع ذليلاً: سنعود للاتفاق النووي! 10 كانون الأول 2020 12:27 ص

سفينة ايرانية متجهة الى ليبيا

اضبط إيران.. فضيحة جديدة في ليبيا بعد اكتشاف الأمم المتحدة صواريخ مضادة للدبابات 09 كانون الأول 2020 09:25 م

نووي ايران

150 مليار دولار جديدة أو أكثر وشيك على بياض للإرهاب العالمي.. مستشار بايدن: سنعود للاتفاق النووي مع إيران! 09 كانون الأول 2020 08:52 م

السليمانية

تظاهرات السليمانية تتجدد.. ونشطاء: المتظاهرون يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة 09 كانون الأول 2020 05:44 م

التعليقات