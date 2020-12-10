بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 10 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
السعودية تعلن تسجيل ١٠٠ شركة في العراق عاجل .. انفجارات تهز بغداد .. ومصدر أمني يوضح طبيعتها تظاهرات السليمانية تتجدد.. ونشطاء: المتظاهرون يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة مسجدي يفشل في التقريب بين الصدر والمالكي ... ونشطاء: اللعبة الإيرانية أصبحت مكشوفة للشعب العراقي إيران أرسلت الدواعش إلى كردستان بتعاون من عصابات اليسار.. ونشطاء: نطالب بتكثيف العمليات العسكرية بايدن يختار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.. ومغردون: عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور داعش ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 11:54 ص

الديمقراطيون يفشلون في منع بيع مقاتلات اف-35 للإمارات

130326532_3213679458868522_2973104096840343087_n3
فشل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، في محاولتهم منع بيع مقاتلات من طراز إف-35 وطيارات بلا طيار للإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة يُنظر إليها على أنها مكافأة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.

ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما في هذا الاتّجاه، على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه معسكر ترمب.

كان ترامب هدد بالفعل باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي القانونين إذا ما تم تمريرها، ما يعني أن مجلسي الشيوخ والنواب كانا بحاجة إلى حشد أغلبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي ومنع إتمام الصفقة.

وقال السناتور الجمهوري روي بلانت إن بيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة يدعم الوظائف الأميركية ويؤمن "تعزيزًا لأصدقائنا الذين يرون أعداء مشتركين ويعملون بشكل مباشر لتحريك بلادهم ومنطقتهم في اتجاه أفضل بكثير".

وقال البيت الأبيض في بيان إن الأسلحة ستمكن الإمارات من "ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات الصادرة في أعقاب اتفاق السلام".

ووافق روبرت مينينديز، زعيم الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن إيران تشكل خطرا، لكنه قال "لا يزال يتعيَّن علينا أن نفهم بالضبط ما هو التهديد العسكري الذي ستتصدى له طائرات اف-35 والطائرات بدون طيار" في المواجهة مع إيران.

وأشار إلى أن قطر حليفة الولايات المتحدة التي تخضع لحصار من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تضغط بالفعل من أجل شراء طائرات اف-35. وسأل في قاعة مجلس الشيوخ "هل نعتقد حقًا أنه يمكننا بيع هذا فقط للإمارات العربية المتحدة، من دون أن تطرق تلك الدول الأخرى أبوابنا وتبدأ سباق تسلح متطور للغاية؟".

كما أعرب مينينديز عن قلقه إزاء اكتشاف شحنات أسلحة إماراتية إلى ليبيا التي تمزقها الحرب والخاضعة لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة، وبشأن ادلة على سعي الإمارات إلى إقامة علاقات عسكرية مع الصين.

أما السناتور راند بول، الجمهوري الذي عادة ما يؤيد ترامب لكنه ينتقد التدخلات العسكرية الأجنبية، فانضم إلى موقف الديمقراطيين، وقال "ليس واضحا ما إذا كان إلقاء تكنولوجيا عسكرية متقدمة في المنطقة هو في الواقع يشجع العلاقات السلمية".

وسأل "هل تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية إذا أساءت الإمارات استخدام هذه الأسلحة المتطورة للغاية؟". اضاف "هل يمكننا الوثوق بان اشخاصا شاركوا في حملة قصف لمدنيين في اليمن، سيتصرفون بحكمة أكبر في المستقبل؟".

كانت قضية مقاتلات الشبح الأميركية المتعدّدة المهمات التي تسعى أبوظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن، قد ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب.

وسبق لإسرائيل أن عارضت بيع هذه المقاتلات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن ومصر اللتان تربطها بهما اتفاقات سلام.

وترغب الامارات منذ وقت طويل في شراء هذه المقاتلات والطائرات المسيرة، لكن اسرائيل طالما رفضت ذلك للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات في 15 أيلول، أعطت واشنطن ضمانات للدولة العبرية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
bourita-espana25

انتصار جديد للدبلوماسية المغربية في مواجهة جبهة البوليساريو 09 كانون الأول 2020 10:01 م

وزيرتين جزائريتين

القضاء الجزائري يأمر بحبس وزيرتين سابقتين بتهم الفساد 09 كانون الأول 2020 01:50 م

717072583651679979

مشانق الملالي.. المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم إعدام الناشط روح الله زم‎ 08 كانون الأول 2020 12:26 م

717072583651679979

رئيس بوركينا فاسو يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام 08 كانون الأول 2020 11:56 ص

532943Image1-1200x675

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها .. ومرسوم أميري للوزراء بتسيير الأعمال 06 كانون الأول 2020 02:15 م

إيران كروونا

إيران.. البلد الأكثر تضررُا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط 05 كانون الأول 2020 09:24 م

شغب في فرنسا

عصابات اليسار الراديكالي الإرهابي تهاجم محلات العاصمة الفرنسية باريس 05 كانون الأول 2020 06:58 م

120-033500-120-203624-000-1wm9rd-700x400_700x400

ضربة جديدة للملالي..سلوفينيا تدرج "حزب الله" منظمة إرهابية وواشنطن ترحب بالخطوة 05 كانون الأول 2020 11:54 ص

التعليقات