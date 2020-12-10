بالوثائق.. تقرير نيابي يكشف ملفات فساد بالخطوط الجوية العراقية ويصدر توصيات

أصدرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية جملة من التوصيات بعد الانتهاء من تقريرها حول تحديات ومعوقات العمل في مطار بغداد الدولي وشركة الخطوط الجوية، والذي اوضحت فيه أن نتائج ما توصلت إليه اللجنة بعد أن قامت بعملها الميداني في الشركة المذكورة هي أن هنالك ضعف في الإدارة المتعاقبة للشركة مع استشراء الفساد الإداري والمالي من قبل جهات واطراف تعمل لحسابها الشخصي، وتوقف طيران الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا بسبب تمرير الصفقات المشبوهة مع شركات نقل أجنبية لنقل المسافرين العراقيين بواسطة الطائرات العراقية لقاء عمولات أثقلت كاهل الشركة.



اللجنة أشارت إلى عدم وجود رؤية وخبرة في أداء المهام المناطة بهم ولا سيما موظفي الخدمة الخارجية دون الخضوع للدورات والشهادات، وعدم الجدية في الانضمام إلى عضوية (الأياتا) وافتقار الشركة لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بوضع خطط ستراتيجية.



والتوصيات التي أقرتها اللجنة كما وردت في تقريرها هي كما يلي:



- فك ارتباط شركة الخوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء لتعمل كهيئة مستقلة بموجب قرار يصدر من رئيس الوزراء أو مقترح قانون يقدم من لجنة الخدمات والإعمار النيابية.



- تحسين الأداء الإداري للخطوط الجوية وإبعاد المدراء العامين السابقين الذين فشلوا بإدارتها وتغيير الإدارات الحالية وإبعادهم عن العمل بالشركة ومحاسبة المقصرين ومن تسبب بهدر المال العام، وتلكؤ أداء الشركة، مع اعتماد وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.



- وضع خطة ستراتيجية شاملة لإعادة تشكيل اسطول طائرات الشركة وفق رؤية وآليات واضحة لخمس سنوات قادمة تتضمن الترويج الناجح من ناحية العروض والمناقشة والإعلان وتوكيد الجودة في الشركة والتدريب المكلف للكوادر واستحداث هيكلية تتضمن المناولة الأرضية والصيانة والشحن الجوي وتموين الطائرات.



-العمل فوراً على إعادة الطيران العراقي إلى أوربا وإبعاد من أضر بمصالح الشركة سابقاً والإسراع بتحويل إحدى طائرات اسطول الشركة إلى طائرة خاصة بالشحن.



-ضرورة أن يكون خبراء في الشركة مختصين بالتكنولوجيا من الحاصلين على شهادات وخبرات عالية، فضلاً عن خبراء في القانون والمالية والأمور الفنية والتجارية.



-إنهاء التعاقد الحصري المستمر سنوياً مع هيئة الحج والعمرة والعمل على توزيع الرحلات لمن يطلبها وفق مبدأ العرض والطلب وما يخدم واقع الشركة.



-حسم المشاكل المتعلقة بوكلاء الشركة داخل وخارج العراق وكل ما يتعلق بالعمولات والارتقاء إلى نظام تفعيل الكفاءات.



-إنهاء عقد خدمة الزبائن بما لا يضر بمصلحة الشركة ومن خلال السياقات القانونية وتأهيل مركز خدمة الزبائن وإدارته من قبل موظفي الشركة دون الحاجة للتعاقد مع أطراف خارجية.

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