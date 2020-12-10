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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 11:44 ص

العراق ومصر يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بينهما

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يزور وفد وزاري عراقي مصر منذ أمس الأربعاء (9 كانون الأول 2020) القاهرة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد مؤخراً، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الحركة الجوية والشحن الجوي.

وقال سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي،  في تصريح له إن الزيارة "جاءت لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد مؤخراً".

وكانت مصر والعراق قد وقعتا على 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاوني بينهما، في نهاية تشرين الأول الماضي خلال زيارة مدبولي للعراق على رأس وفد ضم وزراء الكهرباء والبترول والقوى العاملة والتعاون الدولي والصحة والإسكان والنقل والطيران المدني والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصري.
وفي معرض إشادته بـ"الرؤية والخطى الستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني المصري وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي في عموم مصر"، أكد السفير أحمد الدليمي على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر".

وتحدثت الأخبار عن اتفاق العراق ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الشحن الجوي والطيران المدني، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح المجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني بينهما.

وتم هذا الاتفاق، حسب جريدة الصباح، خلال لقاء وزير النقل في الحكومة الاتحادية العراقية، ناصر حسين الشبلي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، بعد وصول وفد وزاري عراقي إلى القاهرة، مساء أمس، برئاسة وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
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