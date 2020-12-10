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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 10:59 ص

الرافدين يوجه فروعه للاسراع بانجاز معاملات منح القروض

مصرف-الرافدين
وجه مصرف الرافدين فروعه كافة الاسراع بانجاز معاملات منح القروض بكافة انواعها . 

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له لقرب نهاية السنة الحالية فعلى الفروع انجاز معاملات القروض للذين تقدموا بطلبات المنح بالسرعة الممكنة مشيرا الى ان ذلك الاجراء ياتي للقيام بالامور التنظيمية والتطبيقية ولاستكمال ميزانية المصرف السنوية.
 
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