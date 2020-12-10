الأمن الوطني يعلن القبض على قتلة صاحب صيرفة في الديوانية

أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على قتلة صاحب صيرفة في محافظة الديوانية.



وقال الجهاز في بيان إنه "في الوقت الذي اهتزت فيه الأوساط المجتمعية بالحادث المروع الذي أدى إلى مقتل المغدور "مهدي العتابي" صاحب صيرفة (الخبير) بمحافظة الديوانية يوم السبت الماضي، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهودها الاستخبارية للتوصل إلى الجناة المتهمين، والتي أفضت بعد استحصال الموافقات القانونية إلى تدخل قوة من فوج العمليات الخاصة التي تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة بحوزتهم جميع المبارز الجرمية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ونحو مئة وخمسين مليون دينار .

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