نائب عن ديالى يطالب بتخصيص مبالغ إضافية لمشاريع خدمية وصحية لبعض مناطقها

أكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ضرورة تخصيص مبالغ اضافية لمشاريع خدمية وصحية في بعض مناطق المحافظة.



وقال في بيان صحفي ان عدة مناطق في المحافظة ومنها قرة تبه والجبارة وجلولاء وخانقين والسعدية تعاني نقصا كبيرا في الخدمات والصحة .



واضاف الجبوري ان تخصيص مبالغ اضافية لها ضمن الموازنة امر مهم وسنسعى لتضمينه ضمن فقراتها.



وشدد على اهمية ايلاء الجانب الخدمي والصحي الاهمية القصوى في ظل ماتعانيه اغلب مناطق البلاد وخاصة في ديالى من نقص واضح بهذين القطاعين.