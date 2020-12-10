النزاهة النيابية تفتح ملفات فساد وزارات الصحة والتجارة والصناعة والنفط

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن فتح ملفات باللجنة تخص وزارات التجارة والصحة والنفط والصناعة.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي ان “اغلب اللجان التحقيقية كانت تتأخر في لجنة النزاهة وفي هيئة النزاهة ومن ثم تتلاشى القضية الامر الذي اضاع العديد من الملفات.

واضاف انه “تم عقد اتفاق بعدم تأخير اي ملف فساد يفتح داخل لجنة النزاهة”، مشيرا الى ان “الاتفاق ينص على تحويل الملف الى القضاء بشكل مباشر بمجرد الحصول على اوليات الملف ومعلوماته وترك القضاء للتصرف به قانونيا كي لا يفهم بانه ابتزاز.

وتابع ان لدى “اللجنة حاليا ملفات مفتوحة يجري التحقيق فيها تخص وزارات الصحة والتجارة والصناعة والنفط.