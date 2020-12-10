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الخميس, 10 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 10:39 ص

محلل سياسي: أغلب الكتل دخلت الشيخوخة وبطريقها للتلاشي وانتخابات2021 ستكون صادمة

الكاتب والمحلل السياسي نجم القصاب
كد المحلل السياسي نجم القصاب ان جميع الكتل متيقنة بعدم حصول اي منها على المقاعد التي حصلت عليها في 2018، مبينا ان الكتل شاخت وفي طريقها للتلاشي.
وقال القصاب ان “اغلب الكتل لسياسية على الساحة كانت تمتع بجمهور مؤمن بها والدليل ما حصلت عليه من نتائج في الانتخابات في كل دورة.
واضاف ان “انتخابات 2018 كانت صحوة الموت الاخيرة لتلك الكتل بالنتائج التي حصلت عليها”، مشيرا الى ان “انتخابات 2021 في حال اجرائها لن تتمكن اي كتلة من الحصول على النتائج ذاتها او تحقيق النصف زائد واحد وستتراجع جميعا بالمقاعد.
واوضح القصاب ان “اغلب الكتل شاخت وعند وصولها الشيخوخة دخلت الان بمرحلة التلاشي مما سيجعلها بحالة صدمة في انتخابات المقرر اجراؤها في حزيران 2021
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