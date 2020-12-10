الاقتصاد النيابية: إقرار الموازنة بحاجة إلى شهرين

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب سيحتاج الى شهرين.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي ، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ يستغرق شهرين لمناقشته داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيعمل جاهدا على تمرير الموازنة وسيعارض اي محاولة للاقتراض.

واضاف ان “الحكومة لا تمتلك سياسية صحيحة لادارة موارد الدولة”، مبينا ان “البرلمان لن يسمح للحكومة بالاقتراض وتكبيل البلاد بالمديونية.