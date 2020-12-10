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الخميس, 10 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 10:35 ص

حقوق الإنسان تدعو القوات الأمنية لحماية متظاهري السليمانية والابتعاد عن العنف

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية
عبرت مفوضية حقوق الانسان، عن اسفها الشديد لوقوع شهداء وجرحى في تظاهرات السليمانية ، مطالبة القوات الامنية بحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات او اي اعمال عنف.

وقالت المفوضية في بيان صحفي ، انها تابعت الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين .

واضافت انها وثقت استخدام الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية ، حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12 ، وقيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة.

 وتابعت  انها وثقت ايضا  قيام الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية، اضافة الى  اصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرارا بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة.

واكدت المفوضية  حق التظاهر السلمي، داعية كافة الاطراف الى "ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار ، ودعت  المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وشددت على  ان "موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الجلوس الى طاولة حوار عاجل  لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".

وختمت  المفوضية بيانها بالقول انها فاتحت لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الاحداث الحاصلة في محافظة السليمانية.
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