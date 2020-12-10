ائتلاف النصر: لاننوي استجواب رئيس الوزراء ..ولدينا العديد من الملاحظات على الآداء الحكومي

نفى ائتلاف / النصر / الذي يرأسه حيدر العبادي نيته ، ككيان سياسي ، استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



واكد في بيان صحفي :" ان من حق النواب ، من مختلف الكتل ، ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص اسباب الاستضافة او الاستجواب لاي مسؤول تنفيذي بما يتصل بادائه وفق معايير صحيحة"، مبينا في الوقت ذاته ان لديه العديد من الملاحظات حول اداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين



وكان النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان اكد، ان مجلس النواب يعتزم استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعددا من مستشاريه.

وقال التعيبان ، ان “حكومة الكاظمي اخفقت بشكل كبير في ادارة الازمة وهنالك توجه برلماني لاستضافة الكاظمي وعدد من مستشاريه”، لافتا الى ان “رئاسة مجلس النواب تسلمت طلبات رسمية بضرورة استضافة الكاظمي.

واضاف ان “الكاظمي معتمد على الاقتراض خلال حكومته وهذا لم تشهده الحكومات السابقة”، مبينا ان “الكاظمي لم يعمل على تعظيم ايرادات الدولة وهذا الامر خاطئ.