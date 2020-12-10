بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 10 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
السعودية تعلن تسجيل ١٠٠ شركة في العراق عاجل .. انفجارات تهز بغداد .. ومصدر أمني يوضح طبيعتها تظاهرات السليمانية تتجدد.. ونشطاء: المتظاهرون يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة مسجدي يفشل في التقريب بين الصدر والمالكي ... ونشطاء: اللعبة الإيرانية أصبحت مكشوفة للشعب العراقي إيران أرسلت الدواعش إلى كردستان بتعاون من عصابات اليسار.. ونشطاء: نطالب بتكثيف العمليات العسكرية بايدن يختار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.. ومغردون: عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور داعش ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 09:45 ص

ائتلاف النصر: لاننوي استجواب رئيس الوزراء ..ولدينا العديد من الملاحظات على الآداء الحكومي

النصر-696x522
نفى  ائتلاف / النصر / الذي يرأسه حيدر العبادي  نيته ، ككيان سياسي ، استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

 واكد في بيان صحفي :" ان من حق النواب ، من مختلف الكتل ، ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص اسباب الاستضافة او الاستجواب لاي مسؤول تنفيذي بما يتصل بادائه وفق معايير صحيحة"، مبينا في الوقت ذاته  ان لديه العديد من الملاحظات حول اداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين

 وكان النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان اكد، ان مجلس النواب يعتزم استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعددا من مستشاريه.
وقال التعيبان ، ان “حكومة الكاظمي اخفقت بشكل كبير في ادارة الازمة وهنالك توجه برلماني لاستضافة الكاظمي وعدد من مستشاريه”، لافتا الى ان “رئاسة مجلس النواب تسلمت طلبات رسمية بضرورة استضافة الكاظمي.
واضاف ان “الكاظمي معتمد على الاقتراض خلال حكومته وهذا لم تشهده الحكومات السابقة”، مبينا ان “الكاظمي لم يعمل على تعظيم ايرادات الدولة وهذا الامر خاطئ.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
b9a602b2-b847-4c34-863d-d2d84f21c872

العراق ومصر يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بينهما 10 كانون الأول 2020 11:44 ص

52463956-1d21-4d1f-a47b-7a9d31eb8c5f

السعودية تعلن تسجيل ١٠٠ شركة في العراق 10 كانون الأول 2020 11:34 ص

الحلبوسي

الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير 10 كانون الأول 2020 09:47 ص

الكاظمي والمتظاهرون

نائب: الكاظمي فقد الدعم السياسي بسبب ادارته الخاطئة 10 كانون الأول 2020 09:43 ص

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تتوقع تسلم ملف موازنة 2021 خلال أيام 09 كانون الأول 2020 11:16 ص

كاطع الركابي

نائب عن ذي قار: جمعنا تواقيع لإقالة المحافظ واختيار بديل له 09 كانون الأول 2020 11:13 ص

بشير خليل الحداد

الحداد : ما جرى في السليمانية ارتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للإقليم 09 كانون الأول 2020 11:11 ص

يونامي

يونامي : يجب حماية حق التظاهر السلمي وتحديد المسؤولين عن أعمال العنف في السليمانية 09 كانون الأول 2020 11:01 ص

التعليقات