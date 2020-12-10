نائب: الكاظمي فقد الدعم السياسي بسبب ادارته الخاطئة

أكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح كاطع، ان، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد الدعم السياسي بسبب ادارته الخاطئة.

وقال كاطع ان “خبرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تؤهله للمنصب الذي تسنمه”، لافتا الى ان “الكاظمي فقد الدعم السياسي بسبب ادارته الخاطئة للدولة.

واضاف ان “حكومة الكاظمي ليس لديها اي رؤية لحل الازمة الراهنة وهنالك استياء شعبي منها”، مبينا ان “الكتل السياسية التي عملت على اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء قصرت في ذلك.