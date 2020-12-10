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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 كانون الأول 2020 01:53 ص

دور قطر.. تفاصيل المهمة الإرهابية طيلة 17 سنة في العراق وخبراء: الدوحة أجرمت ولابد من اعتذار وتعويضات

الزرقاوي وقطر وايران

من دعم تنظيم القاعدة لطائرة الأموال لميليشيات إيران وصفقة المليار دولار.. الدوحة نظام إرهابي

لا تقارن دولة قطر بالعراق إطلاقا، وهى من البداية للنهاية خلقة شيطانية قبل نحو 50 عاما أوجدها البريطانيون على شاطىء الخليج العربي، وعبر أسرة آل ثاني التي تولت الحكم فيها، وبعد تدفق موارد النفط والغاز اصبحت الامارة القطرية شيئا ذا قيمة.
وفي العراق منذ عام 2003، كان لتنظيم الحمدين الارهابي الحاكم في الدوحة، دور مخرب مدمر شيطاني بكل ما تحمله الكلمة من معني، فقد كانت قطر تخطط جيدا من خلال تأسيس قناة الجزيرة الارهابية، إلى إيقاع العراق وبلاد عربية كثيرة في آتون صراعات داخلية بهدف إضعافها.
وظهر الدور القطري فيما بعد عام 2003، فقد نقلت الجزيرة تفاصيل العمليات العسكرية على هواها
ثم تحول مكتبها في بغداد إلى "وكر"، ممن سموا انفسهم الفدائيون العرب من سوريا ومصر وليبيا وتونس واليمن وغيرهم، واتضح بعدها أنهم عناصر منتمون إلى تنظيم القاعدة الارهابي.
بعدها تغلغل القطريون في الداخل العراقي عبر غطاء الحزب الإسلامي العراقي، كما أسس القطريون ما سمي بهيئة علماء المسلمين، وجاؤوا بـ"حارث الضاري" الذي أرادته قطر أن يكون "قرضاوي العراق".
ودعمته بالأموال والسلاح ليشكل ما يسمى بجيش المجاهدين وهو أحد الأذرع التي استخدمها أبومصعب الزرقاوي، وهو الذي ساعد أبوبكر البغدادي في تشكيل داعش الارهابية عام 2010.  


وتأجج الدور التآمري القطري، بعد حادث تفجير المرقدين في سامراء بداية ٢٠٠٦، فقناة الجزيرة اوقدت نار الحرب ويعزى اليها والى تغطيتها مقتل مليون عراقي طيلة 3 سنوات، ثم دعمت ظهور العديد من الفضائيات العراقية مثل قناة الرافدين، وعبر العدد من الشخصيات السنية العراقية الذين تقربوا من قصر الوجبة، وعشرات المواقع الاخبارية الاخرى
وعلى الطرف الثاني، تقربت قطر من الميليشيات الايرانية
وعقدت علاقات وثيقة.

وقالت "التلغراف"، أن مواطًنا قطري هو خالد محمد تركي السبيعي كان أحد ممولي هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، هو من موّل تنظيمات جهادية متطرفة في سوريا والعراق.
واضافت شخصية قطرية رفيعة أخرى هي عبد الرحمن بن عمير النعيمي، مستشار لدى الحكومة القطرية صنّفه الأمريكيون ضمن "قوائم الإرهاب"، اتهم بنقل 1.5 مليون دولار شهرياً إلى تنظيم "القاعدة" في العراق.
ولعل أبلغها هو ما فضحه موقع بغداد بوست قبل 3 سنوات، في قضية الصيادين المختطفين من الاسرة الحاكمة في قطر، حيث دفعت الدوحة مليار دولار نقدا، لكتائب حزب الله العراق وميليشيا بدر وميليشيا حزب الله وقادة الحشد الشعبي الإرهابي.
للافراج عن المختطفين عبر طائرة محملة بالأموال، واليوم وكل هذه الجرائم موثقة تماما لدى ملايين العراقيين.
ويقول عراقيون وخبراء، إن قطر مدينة للعراق بالكثير وكانت وراء التفجيرات والفوضى ولابد من أن تدفع تعويضات وتعتذر عن إرهابها وإجرامها.
أ.ي

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