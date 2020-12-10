بجرائم الناصرية.. مقتدى الصدر يحجز مكانًا متقدما بين الجلادين والقتلة الكبار (المالكي- العامري- صولاغ- الخزعلي)

الصدر ينزع وجهه الأخير في الناصرية والمحتجون يصفونه:عدو الله



سقطت الأقنعة تماما عن مقتدى الصدر خلال جريمة الناصرية، فلم تعد أكاذيب حب الوطن والدفاع عنه تنطلي على أحد بعدما سمح لميليشياته الهمجية البربرية من سرايا السلام وغيرها قتل المدنيين العزل والمتظاهرين الأبرياء.

وكان قد اعترف المحتجون في بغداد، بالناصرية عاصمة للاحتجاجات العراقية، عندما خرجوا يهتفون باللهجة العراقية "وهاي هيه وهاي هيه تبرد الثورة وتردها الناصرية"، ومعناها، هذه هي الناصرية كلما خفتت الثورة أشعلتها الناصرية.

والواقع، أن الناصرية تمتلك مغزى تاريخيا عميقا في محاربة الفساد والدعوة إلى الإصلاح، ففيها أور السومرية مدينة الملك أورنمو قائد النهضة الإصلاحية ومؤسس أول شريعة قانونية في التاريخ، الذي استبق فيها حمورابي بثلاثة قرون، وفي هذه البقعة التاريخية نزل الشهداء إلى ميدان الحرية، معلنين بيان “المواطنة”، الهوية العراقية، لا فقه يعلو على الفقه الوطني، لا سنيا ولا شيعيا، والدين لله والوطن للجميع.



وحيال كل وسائل التطويق المضاد والعنف المميت، الذي تمارسه أحزاب ولاية الفقيه وميليشياتها بقيت الناصرية متمسكة بالخيار السلمي، في تحقيق أهدافها الوطنية المشروعة لإقامة دولة المواطنة المدنية في منأى عن دكاكين الدين السياسي والوكالات الحزبية.. عراق واحد.. عراق الفقه الوطني، الذي يضم الشعب كله، وثورة هدفها إسقاط المحاصصة وهياكلها الدموية من منظمات إرهابية وأجنحة عسكرية.

واكتسبت الناصرية – وفق مقال للدكتورة باهرة الشيخلي، موقعها المتقدم في ثورة أكتوبر العراقية من مواكب الشهداء الذين قدمتهم من خيرة أبنائها، ومن إصرارها القوي على التغيير ورفض الفساد، ومن ثلمها للهيبة الفارغة لأحزاب الإسلام السياسي، ثم أخيرا مجابهتها لهجوم التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وتمزيق صوره وصور أبيه المنتشرة في المدينة العابرة للطائفية والمتمسكة بعروبتها.

إن استخدام التيار الصدري والميليشيات التابعة له الأسلحة الخفيفة والبيضاء، الجمعة 27 نوفمبر 2020، ضد متظاهري الناصرية، وقتل ثمانية منهم، بينهم طفل دون سنّ الثامنة عشرة، وخلفت أكثر من 75 جريحا بعضهم في حالة حرجة بسبب الإصابات في الرأس والصدر، ويؤكد شهود عيان أنّ الميليشيات الصدرية كانت تتعمد إطلاق النار، بنحو مباشر، على المتظاهرين، جعل المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يصف الاعتداء على المتظاهرين بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان في العراق. وجاء في بيان صدر عن المركز أن قادة الميليشيات يصدّرون “اللغة نفسها التي استخدموها في السنوات الماضية في أحداث العنف الطائفيّة وإصدار التصريحات المؤججة لخطاب الكراهية، الذي تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، رغم وجود قانون في الدستور العراقيّ ومواد قانونية تجرّم هذا الخطاب وتدعو لمحاسبة مطلقيه.

وإذا كان يستحيل – وفق مقال الشيخلي- على المزاج السنّي في العراق القبول بالصدر، لأسباب كثيرة، أبرزها ما تختزنه الذاكرة السنية من مشاهد مؤلمة وأحداث مأساوية، كان بطلها جيش المهدي، التابع له، فإن الجمهور الشيعي بات من الصعب أن يهضمه، خصوصا، بعد سلسلة مواقفه السياسية وتغريداته التحريضية ضد التظاهرات السلمية في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوبية، وإقدام ميليشياته على قنص شباب مفعمين بالوطنية وعشاق للحرية، كما حصل في ساحة الحبوبي بالناصرية، وكل ذنبهم أنهم رفضوا الخضوع له وتمسكوا بمطالبهم الشعبية العادلة، التي لا يختلف عليها إلا أعداء العراق ودعاة الشقاق وحيتان الفساد وأباطرة التربح والتكسب والامتيازات. و”ابن الصدرين”، كما يحلو له تسمية نفسه، هو أبرز هؤلاء، وأشدهم إيغالا في قمع المواطنين، وكأنه يريد التفوق على جرائم نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وباقر صولاغي وأبوفدك المحمداوي وأبوزينب اللامي وأبوآلاء ولائي وسرايا الخرساني وبقية شلة القتلة والجلادين.

فقد كشفت الناصرية الغطاء المخادع، الذي كانت تتستر به أحزاب الإسلام السياسي، ومن ضمنها التيار الصدري، الذي وقفت بوجهه بقوة، وجعلت الكثير من أتباعه يتنصلون من الولاء له بعد أن وصلت مديته إلى محزّ رقابهم ورقاب أهاليهم، وكانت أول مدينة تصف هتافاتها زعيم التيار الصدري بأنه “عدو الله”.

والواقع أن احتجاجات الناصرية ودعوة مقتدى العار – الصدر سابقا لما أسماه ميثاق شرف المليشيات الشيعية أكد للجميع أنه ليس أكثر من وجه إيراني بغيض وانه يتحمل كل الجرائم في العراق على مدى 17 سنة بفضل ميليشياته الإرهابية من أول جيش المهدي وصولا لسرايا السلام والقبعات الزرقاء وغيرهم.

أ.ي