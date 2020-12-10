في الأسبوع الحاسم.. 17 ولاية أمريكية تحتج لدى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.. والرئيس ترامب: سنواصل القتال

خبراء: أكبر دعوى قضائية مشتركة قد تدفع المحكمة العليا لإبطال هذه الانتخابات المزورة والدعوة لانتخابات جديدة



فيما وصفه مراقبون، بأنه قد يكون التغير الدراماتيكي الأكبر لفضح التزوير الذي قام به جو بايدن في الانتخابات الرائسية الأمريكية الأخيرة والتواطؤ الواسع لانجاحه.

قدمت 17 ولاية أميركية، مذكرة إلى المحكمة العليا تدعم فيها دعوى قضائية، تقدمت بها تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من المحكمة العليا السماح له بالمشاركة في الدعوى القضائية التي تقدمت بها تكساس، والتي فاز بها الرئيس الجمهوري على خصمه الديمقراطي، جو بايدن.

ويأتي ذلك بعد يوم من رفض قضاة المحكمة العليا، طلب الجمهوريين بسحب إعلان فوز بايدن، من ولاية بنسلفانيا.

وخلال حضوره بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، مساء السبت، في جورجيا، قال الرئيس ترامب إنّه سيفوز في الانتخابات.



وأكّد لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وأضاف وسط الهتافات "سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا، نحن لم نخسر"، مندّدًا بـ"انتخابات مزوّرة".

في نفس السياق، تعهد الرئيس ترمب بمواصلة القتال بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في مقطع فيديو نُشره أخيرا، مقللًا من احتمال ترشحه لانتخابات 2024 وفقا لما أورده موقع "بريت بارت" Breitbart المحافظ.

وقال: "أنتم تعلمون أنهم يقولون 2024، قلت: أنا لست مهتمًا به الآن.. دعونا نركز على الانتخابات الحالية أولا.

وعلّق الرئيس على مواصلة معاركه القانونية في حفلة عيد الميلاد في البيت الأبيض مع أنصاره. ونشر مستشار ترامب السابق الدكتور سيباستيان جوركا مقطع فيديو لتصريحات الرئيس على موقع "تويتر".

وقال ترمب: "لا أريد أن أمضي 4 سنوات إلى الأمام، أريد أن أعود 4 أسابيع إلى الوراء.. نحن لا نستسلم أبدًا لأننا وقعنا في عمليات احتيال هائلة".

وأكد مراقبون، أن تقدم نحو 17 ولاية أمريكية بطلب رسمي إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أكبر طلب قضائي مشترك في تاريخ أمريكا وقد يدفعها فعلا لإبطال نتيجة الانتخابات وإعادة هذه المسرحية الهزلية

أ.ي