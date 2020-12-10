إيران تحول جبالها لمفاعلات نووية من أجل الإرهاب وبايدن يخضع ذليلاً: سنعود للاتفاق النووي!

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سيعاد بناء مبنى نطنز في "قلب الجبال"



في الوقت الذي لم تبد فيه إيران أي بادرة حسنة تجاه المجىء الشؤوم لجو بايدن أو ما يتردد عن إدارته الجديدة، بل العكس زادت ايران من اعمالها الارهابية فإن بايدن يظهر صغيرا جدا أمام الملالي بعد التأكيد على العودة للاتفاق النووي وكأنه يكافأ طهران على إرهابها.

وكانت قد أظهرت صور للأقمار الصناعية، نشرها عدد من المواقع المتخصصة في تعقب التغييرات الجارية على الأرض، تغيرا ملحوظا في طبيعة الطرق المحيطة بمنشأة نطنز الإيرانية التي تعرضت إلى تفجير يوليو الماضي، إلا أن التفجير لم يمنع السلطات الإيرانية في إعادة بناء المنشأة بشكل مختلف هذه المرة.

وبحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فإن المبنى المدمر سيعاد بناؤه في "قلب الجبال".

المشروع الجديد تحت الأرض لم يكن واضحاً للمراقبين للتطورات على الأرض بالعين المجردة، لكن صور الأقمار الصناعية الجديدة تلقي الضوء الآن على الخطط الإيرانية.

فلأول مرة، تظهر مداخل نفق جديدة للبناء تحت الأرض تحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوب منشأة نطنز.

وتظهر الصور الملتقطة على مدى عدة أشهر أماكن الحفر ما قبل وبعد لما يبدو أنه مداخل للنفق، الذي يبعد حوالي 225 كيلومتراً جنوب طهران في موقع قال خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" New York times إنه "أكثر أمانًا لتجميع أجهزة الطرد المركزي"، حيث يقع بعيدًا عن الطريق وفيه تلال تشكل غطاء ثقيلًا كبيراً من شأنه حماية المنشأة من الهجوم الجوي.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن إمكانية إزالة أجهزة الطرد المركزي في إيران إذا التزمت الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.

وبحسب ما نقل الإعلام الإيراني، قال روحاني: "يمكن إزالة أي أجهزة طرد مركزي يتم وضعها في منشآتنا النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها". وأضاف روحاني الكاذب: "الإدارة الأميركية برئاسة ترمب بتصرفاتها أضرت بثقة الآخرين بها، وأضرت باستقرار وأمن المنطقة والعالم" على حد مزاعمه.

يأتي هذا فيما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إيران على معالجة المخاوف التي أثيرت بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية والعودة إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير إلى مجلس الأمن حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، عن أسفه من انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات على طهران، وقرار إيران في 2019 بانتهاك القيود المفروضة في الاتفاق بما في ذلك تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم. وأشار غوتيريش في تقريره بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن المؤيد للاتفاق النووي عام 2015 إلى أن الاتفاق النووي "كان ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي خلال السنوات الخمس الماضية على أنه شهادة على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي".

لكن الرئيس ترمب شن حربًا على الاتفاق النووي، وندد به خلال حملة عام 2016 باعتباره أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق، وواصل معارضته للاتفاق في السنوات التي تلت انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

وتؤكد إدارة ترمب أن الاتفاق - خطة العمل الشاملة المشتركة - معيبة لأن بعض القيود المفروضة على النشاط النووي الإيراني تنتهي تدريجياً وتسمح للبلاد في نهاية المطاف بتطوير أسلحة نووية.

وفي أغسطس، أخطر وزير الخارجية مايك بومبيو الأمم المتحدة رسميًا أن بلاده ستلجأ إلى بند من بنود اتفاق 2015 لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى الانتهاكات الإيرانية الجسيمة وأعلن أن الولايات المتحدة: "لن تسمح أبدًا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بحرية شراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية.. (أو) امتلاك سلاح نووي".

ويرى خبراء أن هذه التطورات لابد أن تدفع بايدن للتمسك تماما بسياسة ترامب تجاه طهران وليس العكس.

أ.ي