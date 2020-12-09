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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 10:01 م

انتصار جديد للدبلوماسية المغربية في مواجهة جبهة البوليساريو

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كشفت مصادر مطلعة عن انتصار  جديد للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية في مواجهة جبهة البوليساريو   وهذه المرة  من داخل الحكومة الإسبانية.

فقد  استبعد رئيس الحكومة الإسبانية  بيدرو سانشيز نائبه بابلو إغليسياس رئيس حزب بوديموس اليساري والمشارك في حكومة إئتلافية مع الحزب الإشتراكي العمالي  من الوفد الذي سيرافقه يوم 17 دجنبر الجاري، إلى الرباط والتي ستحتضن القمة العليا  المغربية الإسبانية.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة الإسبانية  بيدرو سانشيز لا يريد أن يخسر صديقا إستراتيجيا مثل المغرب بوجود سياسي غير مرغوب فيه من السلطة العليا بالمغرب  ويثير توترًا كبيرًا بين البلدين، خاصة أن إغليسياس له سوابق في هذا الأمر

و سبق له أن  كتب تغريدة على تويتر ذكَّر فيها بقرار الأمم المتحدة المؤيد للاستفتاء في الصحراء المغربية ،  ما أغضب المغرب على الرغم من أن الحكومة الإسبانية نفت وصول شكوى رسمية من الحكومة المغربية.

سانشيز قطع رأس الثعبان بقراره إبقاء إغليسياس في مدريد، فلو رافقه وقام بأي بادرة  أو رد فعل أو تصريح خارج الأعراف الدبلوماسية  فقد يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية بين البلدين.
وقالت  وسائل إعلام إسبانية أن المغرب هو من أخبر سانشيز بعدم رغبته في إستقبال إغليسياس. ولحد الآن لم تنف  أو تؤكد الحكومة الإسبانية ما إن كان المغرب هو من طلب منها  ذلك.
وما يعضد صحة ما نشرت المصادر ، هو أن إغليسياس كان ضمن لائحة الوفد المرافق لسانشيز التي حصلت عليها  وسائل الإعلام الإسبانية  قبل أن يتم استبعاده منها، فيما تظل الشخصية الوحيدة التي سترافق سانشيز للمغرب وتنتمي لحزب اليسار الموحد الذي دخل الإنتخابات السابقة في تحالف مع بوديموس، يولاندا دياز وزيرة العمل والإقتصاد الإجتماعي. كما لا يُعرف هل سيلتقي سانشيز مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس أم لا.

وعلى جانب آخر عرفت مدينة العيون الفترة الأخيرة  زخما دبلوماسيا لافتا حيث افتتحت خلالها كل من جمهورية جزر القمر المتحدة والغابون وساو تومي وبرنسيب وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي قنصليات، لتتوسع قائمة الدول أخيرا بما شمل كلا من إسواتيني وزامبيا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي شهدت مدينة الداخلة افتتاح قنصليات كل من جمهورية بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، عقب افتتاح غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا ممثليات دبلوماسية لها.

وهذا يثبّت سيادة المملكة على صحرائها ويُوجه ضربة أخرى لجبهة البوليساريو الانفصالية التي بدأت اعترافات محدودة بالكيان غير شرعي المسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تتفكك

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أخر تعديل: الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 10:45 م
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