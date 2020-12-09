اضبط إيران.. فضيحة جديدة في ليبيا بعد اكتشاف الأمم المتحدة صواريخ مضادة للدبابات

غوتيريش: صاروخ مضاد للدبابات في ليبيا تتسق صفاته مع صاروخ "دهلاوي" الإيراني الصنع



لا تكف إيران عن إرهابها، ومن الإرهاب والتفجيرات في العراق ولبنان واليمن وسوريا والخليج العربي إلى محاولة وضع قدم في شمال أفريقيا، وبالتحديد في ليبيا المضطربة والسائلة. وكانت أن اكتشفت الأمم المتحدة دليلا جديدا على الإرهاب الإيراني المترامي الأطراف.

ورصد خبراء أمميون، صاروخا إيرانيا مضادا للدبابات في ليبيا التي فرض مجلس الأمن حظرا على تصدير الأسلحة إليها.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي، بأن تحليلا أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا خلص إلى أن أحدها "له خصائص تتسق مع صاروخ دهلاوي الإيراني الصنع". وأعلن في تقريره نصف السنوي، الذي قدمه للمجلس في وقت متأخر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة "غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران".

وحظر المجلس، المكون من 15 دولة، على إيران تصدير الأسلحة في 2007. وبموجب اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأسلحة في أكتوبر هذا العام.

واتهمت إسرائيل إيران بانتهاك العقوبات وقدمت صورا لصواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا إلى غوتيريش في مايو. وبعد أسابيع قليلة، كتبت طهران إلى الأمين العام معلنة رفضها رفضا قاطعا المزاعم الإسرائيلية وقالت إنها "لا تستند إلى أساس على الإطلاق". وجاء في تقرير غوتيريش "استنادا إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات به صفات تتسق مع (صاروخ) دهلاوي الإيراني الصنع".

وأضاف التقرير "الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 (لعام 2015)".

وتخضع ليبيا أيضا لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة منذ عام 2011. ويقدم خبراء مستقلون تابعون للمنظمة الدولية تقريرا منفصلا لمجلس الأمن عن تنفيذ هذه الإجراءات.

ويأتي ذلك – وفق تقرير نشرته جريدة العرب- عقب تقارير أكدت تورط إيران في ليبيا بنقل أسلحة تركية على متن سفن شحن إلى ميليشيات حكومة الوفاق الليبية.وذكر بابك تقوائي الخبير الإيراني بمجال الدفاع في تحليل نشره موقع "إيران إنترناشونال"، أن طهران تلعب دورا خفيا في دعم ميليشيات حكومة الوفاق لخدمة مصالح أنقرة منذ عدة سنوات.

وأشار تقوائي، إلى أن الهدف من عمليات تهريب الأسلحة عبر السفن الإيرانية كان الالتفاف على حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، فضلا عن إمداد ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد المحلل العسكري أن سفينة شحن إيرانية تسمى "جلبن" نقلت أسلحة من السودان إلى ليبيا وتحديدا ميناء مصراتة، وأنها غادرت السودان في 20 أغسطس 2018 ووصلت إلى وجهتها في 3 سبتمبر من نفس العام. وأضاف أن سفينة حاويات إيرانية أخرى تدعى "شهر كرد" رست في 23 أبريل 2019 في ميناء مصراتة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق، وعلى متنها أسلحة.

ويذكر أن المعارضة الإيرانية اتهمت طهران بالتورط في إمداد ميليشيات إرهابية في ليبيا لخدمة مصالح حليفتيها قطر وتركيا، حيث أفرغت سفينة "شهر كرد" العابرة للمحيطات شحنة من الصواريخ قصيرة المدى في ميناء مصراتة، وأرسلت إيران مستشارين عسكريين كذلك إلى طرابلس الليبية بهدف تدريب عناصر الميليشيات هناك على استخدام الصواريخ المذكورة.

ويرى خبراء، أن طهران لها يد ضالعة في تأجيج النار داخل ليبيا وأن هناك مستشارين وخبراء عسكريين وأسلحة إيرانية في ليبيا ولا يمكن أن ينكرها أحد وعلى مجلس الأمن أن يتصدى لذلك بكل قوة.

أ.ي