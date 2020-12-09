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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 08:52 م

150 مليار دولار جديدة أو أكثر وشيك على بياض للإرهاب العالمي.. مستشار بايدن: سنعود للاتفاق النووي مع إيران!

نووي ايران

مراقبون: صفعة للأمن العالمي ولابد من الاصطفاف أمام هذه السياسات

طالب مراقبون، دول الشرق الأوسط الكبرى، بالاصطفاف ضد إدارة بايدن اليساري الفاشل في حال وصولها رسميا للسلطة. والسبب أنها إدارة مهادنة لنظام الملالي الإرهابي حتى قبل ان تجىء، والدليل موافقتها دون شروط كما قال مستشار بايدن للأمن القومي على العودة للاتفاق النووي  وهو "شيك على بياض" للإرهاب العالمي يهز أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وكان مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، زعم إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.
وفي المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015، كما قال جيك سوليفان مستشار بايدن للأمن القومي في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال". وأضاف سوليفان: "نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق". 


وسيحاول بايدن التراجع عن الضرر الذي يعتقد معسكره أنه حدث عندما سحب الرئيس ترمب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018. وستؤدي العودة إلى هذا الاتفاق، والذي يعني رفع العقوبات عن طهران، وتسهيل أموال بمليارات الدولارات لطهران، لتمهيد الطريق إلى "مفاوضات متابعة" حول قضايا أوسع وفق المزاعم.
سوليفان، الذي لم يتحدث علنا كثيرًا منذ تعيينه مستشارًا للأمن القومي، تحدث إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين وناقش إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء ومواجهة الخصوم والمنافسين العالميين مثل الصين. لكنه قال إن كل هذه الجهود ستستند إلى سياسة محلية قوية تركز على العمال الأميركيين ليكونوا قادرين على المنافسة.
وناقش سوليفان رفع مستوى الاستثمار الأميركي في البحث والتطوير في صناعات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، بحيث لا يتم تجاوز الولايات المتحدة من قبل دول مثل الصين. وقال سوليفان: "ما نتخيله هو صيغة تعمل على دفع نمو القطاع الخاص الكبير والابتكار في هذا البلد".
وأضاف: إن المحك الأساسي يعود إلى سياسة اقتصادية دولية تركز على خلق الوظائف ورفع الأجور هنا في الولايات المتحدة". وتابع: "يجب على الحكومة أن تساعد في النمو في الداخل، إذا تعهد قادة الشركات بالاستثمار في قوتهم العاملة".
 وكانت ايران التي تتسول العودة للاتفاق النووي وقت الرئيس ترامب ولا تزال قد رفضت عرض بايدن وقالت انها لا تقبل المساس بالاتفاق النووي السابق رغم أن دول اوروبية كبرى قالت انه من المهم تعديله وتحديد مستوى ومدى برنامج الصواريخ الايرانية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف إن طهران لا تقبل بشروط مسبقة من جانب الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن برنامجها النووي، مؤكدا على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 قبل إجراء محادثات.
وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة عليها "التزامات" يجب أن تنفذها. وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات عن إيران، إذا التزمت "بشكل صارم بالاتفاق النووي".
وفي مايو 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.
وأعاد الرئيس ترامب ترامب فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، تستهدف قطاعي النفط والمال. ومنذ توقيعها على الاتفاق تجاوزت طهران القيود المفروضة، بموجب الاتفاق على أنشطتها النووية.
ويعيب مراقبون، على الإدارة اليسارية التي سيترأسها بايدن في حال انتهاء كل القضايا بالتزوير والتحايل، عرضها العودة للاتفاق النووي المشبوه مع إيران الإرهابية وهو ما يمثل خطر داهما.
أ.ي

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