بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 05:44 م

تظاهرات السليمانية تتجدد.. ونشطاء: المتظاهرون يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة

السليمانية

جدد متظاهرو محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي، وشهدت عمليات حرق مقر حزبي وقطع طريق رئيسي بين المحافظة وكركوك. 

وأكد نشطاء، أن المتظاهرين في السليمانية يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة من قبل ميليشيات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال نشطاء، إن مدن سيد صادق وبيرمكرون ورانية ودوكان و قلعة دزة وجمجمال بمحافظة السليمانية شهدت، تجدد التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بصرف الرواتب.

وأضافوا أن المحتجين أحرقوا مقر حركة التغيير في قضاء جمجمال وقطعوا الطريق الرئيسي بين السليمانية وكركوك.

وأوضح النشطاء، أن القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عن مقتل متظاهر، ليرتفع إجمالي عدد قتلى المظاهرات في محافظة السليمانية، إلى 6 قتلى و20 مصاباً، حالة اثنين منهم خطرة.

واعتصم عدد من أعضاء برلمان إقليم كردستان، مطالبين رئاسة البرلمان بعقد اجتماع طارئ بحضور حكومة الإقليم، لبحث عدد من الملفات الساخنة وفي مقدمتها استخدام العنف ضد المتظاهرين.

بينما نظمت الكوادر الصحية في مستشفى تخصصي بمحافظة السليمانية، إضراباً عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم من ستة أشهر.

من جهته، أكد النائب آراس حبيب كريم، أن الاحتجاجات في مدينة السليمانية أثبتت بما لا يقبل الشك أن هموم ومشاكل وأزمات المواطن العراقي واحدة بصرف النظر عن هويته العرقية والطائفية.

بينما قال، رئيس كتلة المستقبل الكردية النائب سركوت شمس الدين:  المتظاهرون في السليمانية يتعرضون لإبادة جماعية وعمليات قتل واعتقال ممنهجة من قبل الميليشيات".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على قمع المتظاهرين في السليمانية:

وقال حساب، " تمارا الكناني"، " الطرف الثالث يقمع التظاهرات في السليمانية".


وأضاف، حساب، " زَهـرّآءْ"، " القمع في السليمانية يؤكد أن الفوج الرئاسي التابع لبرهم هو من قام بالقمع في تشرين".


وأكد حساب " سيرين علي"، " حرق العديد من المقرات التابعة للأحزاب من قبل المتظاهرين في قضاء "سيد صادق" جنوب شرق السليمانية".


وتابع حساب، " ملوحة هور"، " السليمانية تنتفض ضد الطرف الثالث..".


وذكر حساب، "عراقي عراقي"، " مظاهرات السليمانية، طلقة الرحمة للخائن برهم، الطلقة بيد المالكي".

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