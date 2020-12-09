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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 04:59 م

مسجدي يفشل في التقريب بين الصدر والمالكي ... ونشطاء: اللعبة الإيرانية أصبحت مكشوفة للشعب العراقي

مسجدي والصدر والمالكي

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن أن القوى الشيعية فشلت في بلورة برنامج موحد يجمعها لخوض الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أنه بات من المستبعد خروج الكتل الشيعية برؤية موحدة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن اللقاءات التي جمعت زعماء الشيعة خلال الفترة القريبة الماضية سبقتها لقاءات واجتماعات كثيرة، لكن توحيد هذه الزعامات حول اهداف مشتركة وبرامج موحدة لم يكن بالأمر القريب ولا السهل.

وأكدت أن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي فشل في تقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم دولة القانون نوري المالكي ولم يصل إلى نتيجة مرضية.

وأكد نشطاء، أن كل الأحزاب الدينية في العراق صناعه إيرانية وتحركهم كيف ما تشاء وتجعل بينهم بعض الاختلافات والتنافس للحصول على أغلب مقاعد البرلمان ثم تسيطر على الحكومة ويبقى العراق العظيم تحت سيطرة الفرس لكن اللعبة انكشفت لجميع أبناء  الشعب العراقي.

وأشار نشطاء، إلى أن مباحثات ترميم ما يسمى، "البيت الشيعي" أفرزت جبهتين الأولى تحالف الصدر والمالكي والعصائب من جهة وهي الجهات المتشددة والحاملة للسلاح والثانية الحكمة والنصر التي ترفض الانتخابات تحت تهديد السلاح".

وتساءل نشطاء، من يدمر العراق اليوم؟ أليس هم العرب الشيعة أذناب إيران وحجهم لمشهد، أليس المهندس والمالكي والعبادي وبقية الشلة ومراجعهم السيستاني.

وتابعوا، أليس الصدر الآن هو من يقتل شباب العراق ومطيتهم المذهب .. ماذا فعل الشيعة للعراق؟ غير القتل والاختطاف وسفك الدماء، وتهجير أهل السنة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على لعبة إيران في العراق:

وقال حساب، " راشـد"، " كل الأحزاب الدينية في العراق للأسف أنها صناعه إيرانية وتحركهم كيف ما تشاء وتجعل بينهم بعض الاختلافات والتنافس للحصول على أغلب مقاعد البرلمان ثم تسيطر على الحكومة ويبقى العراق العظيم تحت سيطرة الفرس لكن اللعبة انكشفت لجميع أبناء الشعب العراقي".


وأضاف، حساب، "Robert"، " تيار الحكمة أو بالأحرى النقمة لا يَملك أدنى حرية الرأي بالرفض أو القبول لأنهم ببساطة مجموعة دُمى إيرانية الصُنع تَلعب ادواراً مختلفة حَسب مواعيد مُحدده غايتها خلط الأوراق. فكره عدم انخراط هذا اللص الوضيع في هذا التحالف ما هي إلا وهم من نسيج الخيال".


وتابع، حساب، "Maher Alkarkhi"، " حملة ذيول ومدونين أحزاب فاسدة مدفوعي الأجر من أجل إسكاتك وإسكات صوت أي عراقي شريف يطالب بحقه ... الصدر والمالكي رصدوا ميزانية ضخمة من أحل ذلك والذيول الولائية كثيرة".

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