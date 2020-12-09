الصراع مازال محتدما... مهلة 24 ساعة لحسم الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب أم بايدن واليسار المتطرف

الصراع ما زال محتدما بين دونالد ترامب وجو بايدنالصراع ما زال محتدما بين دونالد ترامب وجو بايدن

طالبت المحكمة الأمريكية العليا، الولايات الأربع الحاسمة، بالرد على دعوى تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية، غدا الخميس، بأقصى موعد.



وكان كين باكستون المدعي العام في ولاية تكساس، تقدم بطعن لدى المحكمة الأمريكية العليا، على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات الأربع الحاسمة: ميشجان، وبنسلفاينا، وجورجيا وويسكنسون.



وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت استئنافا قدم لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا.



ولم تعط أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب من أصل تسعة، أي تبرير لقرارها.



وبعد رفض هذه الشكوى من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا، توجّه مقدّمو هذه الشكوى بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا، في انتظار أن يُقدّموا حججهم.



من ناحية أخرى، رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية.



وكان ترامب أجرى إصلاحا جذريا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.



ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يرفض بعد أكثر من شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن، مقدما نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق".



وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر كانون الأول لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة مع حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب.