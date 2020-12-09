قنبلتان تستهدفان بئري نفط في حقل خباز النفطي بكركوك

كشفت مصادر أمنية، أن قنبلتين استهدفتا بئري نفط في حقل خباز النفطي في كركوك ، وتسببتا في حريق.

وأوضحت أنه لم يتضح المسؤول عن التفجيرين اللذين وقعا في حقل خباز الذي يقع على بُعد 20 كيلومترًا جنوب غرب كركوك.

ولفت مسؤولون نفطيون إلى أن الحقل يُنتج نحو 25 ألف برميل يوميًّا، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».



وقال الرئيس برهم صالح، الاثنين الماضي، إن كركوك يجب ألا تكون ساحة للخلافات والمشاكل، مشددًا على ضرورة معالجة المسائل العالقة فيها.

Copy