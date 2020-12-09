بلغ منتهاه .. النزاهة تكشف عن 600 قضية فساد بالإقليم وتطالب بمحكمة خاصة

كشفت هيئة النزاهة في كردستان عن وجود ستمئة قضية فساد في الاقليم، مطالبا بإنشاء محكمة خاصة لقضايا الفساد.

وقال رئيس الهيئة احمد أنور، إن الهيئة أحالت خمسا وثمانين قضية تتعلق بالفساد الى القضاء خلال العام الحالي، مشير الى صدور أحكام بحق ست وعشرين قضية، إضافة الى ثمانية وستين ملفا تم تحويلها الى القضاء.

وأضاف ان هيئة النزاهة في إقليم كردستان تعتزم صياغة مسودة قانون لمعالجة الفساد وتقديمه الى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين، مؤكدا ان إقليم كردستان بحاجة الى برنامج مكثف للقضاء على الفساد، وكذلك تعديل القوانين المتعلقة بمسألة هدر المال العام والمعابر الحدودية.











