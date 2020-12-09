بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
بايدن يختار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.. ومغردون: عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور داعش ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة اعتصام مهندسي البصرة يدخل يومه الـ 110على التوالي.. ونشطاء: من المخجل على الدولة صمت القبور العراق يستعد لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية..ونشطاء: عائدون إلى حاضنتا العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى برهم صالح يتحدث عن سيادة العراق.. ونشطاء: لماذا تصمت عن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟ السيسي أمام ماكرون يتساءل عن حقوق الإنسان بالعراق وسوريا.. ونشطاء: رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا في عقر دارهم الحلبوسي يلتقي الخنجر.. ونشطاء: لقاء الشر لتنفيذ أجندات إيران قبل الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 01:18 م

بايدن يختار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.. ومغردون: عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور داعش

بايدن واوستن

شن مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، هجوما عنيفا على جو بايدن بعد اختياره للجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقال بايدن، في بيان، إن أوستن، البالغ من العمر 67 عاما "مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي".

واختار بايدن أوستن بدلاً من المرشحة الأوفر حظاً منذ فترة طويلة، ميشيل فلورنوي، وهي مسؤولة بارزة سابقة في البنتاغون، وداعمة لبايدن، وكانت ستصبح أول امرأة تشغل المنصب.

بوستن الذي تروج له عصابات الرهط اليساري والتأسلمي الذي يخترق وسائل إعلامنا العربية.

وقال مغردون، إن لويد أوستن هو عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور تنظيم داعش الإرهابي والمعادي للسعودية بشكل واضح.

وأشاروا إلى "أوستن" مهادن لسياسة إيران وقطر، وأنه المتغاضي عن نشرها لعصابات التأسلم السياسي، وأنه ربيب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأكد مراقبون، أن أبواق الرهط اليساري تروج الآن لبوستن المعادي للسعودية على أمل ضرب مشروع الرؤية ٢٠٣٠ وتطبيق سياسة الضغط على الدول العربية السنية وتحويل سعر النفط إلى صفر للتمهيد لاستيلاء الصين على النفط بالكامل.

وأشاروا إلى أن بوستن وزبانية بايدن يرددون هرطقات التلوث البيئي أيضا التي هي أصلا مصدرها الصين!.

وقال محللون سياسيون، إن الرهط اليساري الذي يخترق وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية يروج لوزير دفاع بايدن لويد أوستن.

وأشاروا إلى "أوستن" لا يمتلك أي خبرة  في أي مجال ولا يفهم في تحريك الجيش الأمريكي للتصدي لأي عدوان.

وأضافوا أن أبواق بايدن يروّجون أنه يستطيع التعامل مع فايروس كورونا، وهو أحد قادة الانسحاب الأوبامي المشؤوم الذي مهد لداعش الإرهاب في العراق وسوريا.

وقال نشطاء، إن أوستن المروج مع بايدن للطاقة البديلة لضرب دول الخليج العربي وتعطيل الاعتماد على النفط وهذه السياسية التي تريدها الصين الشيوعية.

 وأضاف، يعتبر  أوستن أكبر معادي للسعودية ولمحمد بن سلمان ومهادن لإيران وقطر وهو أخد ادوات اليسار السافل ضد الدول العربية ومع الرهط الإخونجي بحجة الحريات.

وأكد نشطاء عراقيون، أن بايدن يسوق لويد أوستن الذي بسبب خططه الفاشلة قبل الانسحاب المتفق عليه ٢٠١٣-٢٠١٥مع المالكي والذي تسبب بدخول داعش الإرهابي الى الموصل وإسقاطها بـ٣٠٠ إرهابي فقط.

وأشاروا إلى أن بايدن يرد أن يضحك على الشعوب العربية ولا يدري أننا نعرف من هم قادة الجيش الأمريكي الحقيقين الذين كافحوا الإرهاب بخطط ناجحة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي على اختيار جو بايدن للويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي: 

وقال حساب، " راجي رحمة ربي"، على موقع "تويتر"، "سيطيره ترامب للسجن ومعه شلة بايدن اليساريين".

وأضاف، " "Ali Hayder، " اختياره معناه أن بايدن ناوي يسحب الملف العسكري من العراق".


وتابع، حساب، " яαĸαи"، " هذا الجنرال أحد الرافضين للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني".


وذكر حساب، " MOHAMED ALMALLAH"، " قائد القوات المركزية الأمريكية كان حلم أوباما أن يصبح لويد وزير دفاع ولم يستطيع تحقيقه وبايدن يحقق اليوم حلم أوباما، بعد تسمية وزير الخراجية الذي كان نائب لوزير الخارجية في عهد أوباما بايدن يعيد تدوير سياسة أوباما .#حكومة تدوير حكومة أوباما".



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احتراز

حذرت منه منظمة العفو الدولية .. "احتراز".. تطبيق مخابراتي قطري للتجسس وتقييد الحريات تحت ستار "كورونا" 09 كانون الأول 2020 01:47 م

النفط

العراق يتجه إلى الصين لإنقاذه من الغرق اقتصاديا .. ومراقبون : رهن النفط إهدار لحقوق الأجيال القادمة 09 كانون الأول 2020 01:33 م

شينكر

ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم 09 كانون الأول 2020 11:55 ص

20

قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق 09 كانون الأول 2020 10:44 ص

وفد اقليم كردستان والكاظمي

تقرير يكشف: ميليشيات إيران تنقلب على حقوق إقليم كردستان المالية وتهدد الكاظمي بالإقالة لو أطلق موازنتهم 09 كانون الأول 2020 02:57 ص

لويد اوستن

أمير الانسحاب أمام داعش الإرهابي وزيرا للدفاع.. لويد أوستن سقطة بايدن ومؤامرته على دول المنطقة 09 كانون الأول 2020 02:00 ص

روحاني ووزير الخارجية السوري المقداد

من خيبة لـ"خيبة".. الملالي يورط النظام البعثي ويطلب منه مواجهة إسرائيل في الجولان.. ومراقبون:حربا جديدة بالوكالة 08 كانون الأول 2020 11:17 م

ديفيد شينكر

على ميليشيات إيران أن تستفيق من أحلامها.. شينكر: واشنطن لن تغلق سفارتها في العراق وستدعم الانتخابات المبكرة القادمة 08 كانون الأول 2020 09:30 م

التعليقات