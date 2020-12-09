ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم

رحب نشطاء عراقيون، بكلمة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، على أن الولايات المتحدة ستقوم بمعاقبة الأفراد الذين يسرقون الشعب العراقي ويقتلون المتظاهرين.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الولايات الأمريكية بسرعة تنفيذ ذلك الوعد قبل هروب السراق والميليشيات التي سرق العراق وقتلت أبنائه من النشطاء والمتظاهرين الأبرياء.

وقال شينكر، إنه سنستمر بمعقابة الأفراد الذين يسرقون الشعب العراقي وكذلك الأفراد الذين يقتلون المتظاهرين، وهذا سيستمر في إدارة ترامب وبايدين ايضاً.

وأضاف شينكر، نحن نرى الاعتداءات ضد البعثات الدبلوماسية الأميركية وكذلك القواعد العسكرية هو اعتداء على السيادة العراقية وكذلك اعتداء على شرعية الحكومة العراقية.

وقد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، حيث أكد صالح، ضرورة مواصلة الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب وحماية السيادة، والتعاون والتنسيق في مواجهة التداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية لوباء كورونا، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

كما استقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ديفيد شينكر، وأكد اللقاء استمرار التعاون وفقاً للمصالح المتبادلة وإطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأشار شينكر إلى التزام بلاده بالعمل على تعزيز الشراكة ودعم العراق لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، قال الصحفي، معن حبيب، "مساعد وزير الخارجية ديفد شينكر يلتقي عدداً من المسؤولين العراقيين، وتم بحث مواضيع من بينها ملف المليشيات التابعة لإيران واستمرار تشكيلها تهديدا على الأمن والاستقرار بالعراق".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر حول معاقبة الذين سرقوا العراق وقتلوا المتظاهرين:

وقال حساب، "بدرية الجبر"، "مين الرابح فيها ومين الخسران ! الاستثمار في دول غير آمنه ومهدده أكبر خساره ما زال العراق يحتاج إلى سنوات قادمة ليتخلص من إيران وأحزابه الفاسدة والميليشيات".



وأضاف، حساب، "أبو محمد الحساب رقم 3"، " قوم يستحقون المحاسبة، قامة فصائل وأحزاب داخل العراق على غرار حزب زميره في لبنان جميعها لخدمة الشيطان الأكبر في طهران".



وتابع، حساب"iraq_falcon"، " نتمنى يكون تكتيك لضرب ذيول إيران أو لضرب إيران نفسها"، في إشارة لكلمة "شينكر"، بأن السفارة الأمريكية ببغداد باقية.