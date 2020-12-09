المالية النيابية تتوقع تسلم ملف موازنة 2021 خلال أيام

توقع عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس، وصول موازنة 2021 الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الجاري.

وقال رديس ، إن “موازنة 2021 ستصل الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الجاري بعد حسمها من قبل الحكومة وفق توقعاتنا.

وأضاف، أن “اقرار الموازنة والتصويت عليها بعد مرور مراحل القراءة الاولى والثانية سوف تستغرق نحو شهر”، لافتا الى “اهمية حسم ملف الموازنة التي ترتبط بالكثير من الملفات الحيوية في البلاد.