بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 11:13 ص

نائب عن ذي قار: جمعنا تواقيع لإقالة المحافظ واختيار بديل له

كاطع الركابي
أعلن  النائب عن محافظة ذي قار كاطع الركابي عن جمع تواقيع من نواب المحافظة وتسليمها الى رئيس الوزراء مصطفى  الكاظمي لإقالة المحافظ الحالي وترشيح شخصية اخرى لتولي منصب المحافظ.
وقال الركابي ان “الوضع بمحافظة ذي قار وصل الى مراحل خطرة ويجب تدارك الامر لتهدئة المحافظة وتطمين الاهالي.
واضاف ان “نواب المحافظة جمعوا تواقيع واوصلوها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإقالة المحافظ الحالي وترشيح شخصية اخرى لتولي المنصب  من اهالي المحافظة وتحظى بمقبولية الاهالي.
 واشار  الركابي الى  ان “الخلية التي شكلها الكاظمي حول ازمة ذي قار هي الاخرى وضعت ضمن حلولها اختيار محافظ جديد للمحافظة.
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