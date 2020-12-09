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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 11:08 ص

نائب يدعو لتشكيل لجنة عليا للتحقيق في التجاوزات على الأملاك العامة بعد 2003

مضر الكروي
دعا النائب مضر الكروي الى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في التجاوزات على الاملاك العامة بعد 2003
وقال الكروي ، إن “التجاوزات على الاملاك العامة سواء لوزارات او هيئات او دوائر حكومية او حتى مدنيين في بغداد وبقية المحافظات ملف بالغ الخطورة لان الامر ليس محددا بملفات متعددة بل تحول للاسف الى اشبه بالظاهرة”، مؤكدا أن “مقر فرقة عسكرية في ديالى تم تسليمه الى مواطن ادعى امتلاكه رغم وجود علامات استفهام كثيرة.
ودعا الكروي الى “تشكيل لجنة عليا في البلاد تكون كاملة الصلاحيات مهمتها الاساسية هي الكشف عن كل التجاوزات التي حصلت بعد 2003 على املاك الدولة والوزارات والهيئات وحتى المواطنين”، لافتا الى ان “الارقام التي تتحدث عن التجاوزات صادمة وتحتاج الى تدخل فوري وعاجل من قبل الحكومة.
واشار الكروي الى ان “الاملاك العامة هي ثروة الشعب والتهاون في ادارتها امر بالغ الخطورة” مؤكدا  “ضرورة الانفتاح على كل عمليات البيع التي تجري للاملاك وان يتم مراجعة كل الملفات من خلال فريق متمرس ذو خبرة.
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