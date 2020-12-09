نائب: حكومة الكاظمي فشلت في إدارة ملفي الأمن والاقتصاد

اتهم النائب عبد الامير التعيبان، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالفشل في ادارة ملفي الامن والاقتصاد.

وقال التعيبان ، ان “حكومة الكاظمي تراوغ بشأن ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب وهذا الامر مستغرب”، لافتا الى انها “فشلت في ادارة ملفي الامن والاقتصاد ولم تضع حلول حقيقية.

واضاف ان “الاقتراض الذي تم خلال حكومة الكاظمي لم تشهده الحكومات السابقة اطلاقا”، مبينا ان “الكاظمي طلب اموالا تفوق الرواتب والالتزام الحكومي وعليه ان يجمع ايرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض.