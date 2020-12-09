يونامي : يجب حماية حق التظاهر السلمي وتحديد المسؤولين عن أعمال العنف في السليمانية

ادانت بعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / اعمال العنف التي صاحبت التظاهرات الاحتجاجية في السليمانية.



وقالت البعثة الاممية في بيان ، انها تدين اعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية خلال الايام الماضية ، والتي اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات".



واكدت انه :" يجب حماية الحق في التظاهر السلمي ، ومن الضروري ان تبقى المظاهرات سلمية".



واضافت :" يجب السماح لوسائل الاعلام بنقل الاخبار بحرية ، دون ترهيب او ضغط ، كما يجب ان تبدأ التحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي اعمال العنف وتحميلهم المسؤولية الكاملة ".



وحثت البعثة سلطات اقليم كردستان على ضمان حرية التجمع والتعبير.