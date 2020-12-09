مسرور بارزاني يتهم بعض المحتجين في السليمانية بـإستغلال قوت الناس لمصالحهم الشخصية



اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بعض المحتجين في السليمانية بـإستغلال قوت الناس لمصالحهم الشخصية وبحجة الدفاع عن حقوق ومطالب شعب كردستان.



وطالب في بيان المواطنين، بألا يقعوا تحت تأثير المساعي وأهداف التخريبيين، الذين يستهدفون تعقيد وتخريب الاستقرار في الإقليم ويحاولون التخريب والإحراق وخلق الفوضى.



وأكد البيان أن حكومة إقليم كردستان تتفهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وتشكر صمودهم أزاء الأزمة الحالية، مضيفا أن التظاهرات السلميّة والحضاريّة حق مشروع في إطار القانون، ولكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة.



وأشار إلى أن حكومة الإقليم تحاول جاهدة من أجل العبور من الأزمة المالية الحالية ومستمرة بالحوار مع الحكومة الاتحادية لتأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان.