قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على ما يسمى قمة بين الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الدولة العميقة نوري المالكي، وآخرين..

وأكد النشطاء، أن ذيول إيران اجتمعت في القصر الحكومي في بغداد لتخريب العراق، والاتفاق على التقاسم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعُقد في القصر الحكومي ببغداد اجتماع للسادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقادة الكتل السياسية.

وجرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأكد المجتمعون، أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا ، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.

وعبّر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور.

وأشار نشطاء إلى أن ذلك، لقاء ودي وتبادل لوجهات النظر بين رئيس الدولة العميقة نوري المالكي والانتقالي المؤقت مصطفى الكاظمي فوق دماء المتظاهرين وعلى حساب التضحيات.

وتساءل النشطاء، لماذا اجتمعتم للضحك كالعادة على العراقيين؟، الذين باتوا يعرفون ماذا تفعلون؟ تقولون، العراق يمر بظروف استثنائية حين استلمتم الحكام بفعل إيران.

ووجه النشطاء سؤولا هاما إلى الرئاسات الثلاث والمالكي والحكيم، من الذي ستر عليكم وبنى لكم القصر الحكومي الذي تجتمعون فيه، أليس الرئيس الراحل صدام حسين، لماذا لم تبنوا قصرا واحدا حتى الآن؟ لأنكم سرقتم الأموال وهربتموها إلى إيران وأوروبا.

وقال النشطاء، إن الشعب العراقي لن ينتخب أي من النواب القدماء ولا رئيس مجلس النواب الحلبوسي ولا مصطفى الكاظمي ولا برهم طالح وليس صالح.

وأضافوا، فكلهم فشلوا بالكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء وفشلو لبناء الدولة القوية القادرة على محاسبة الفاسدين سراق الوطن وإرجاع أموال العراق المنهوبة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على اجتماع صالح والكاظمي والحلبوسي والحكيم والمالكي:



وقال حساب، " سلام العراقي"، " هل يبحثون قادة الكتل فيما بقي في الخزينة ليتم نهبه وتصديره لدول الجوار؟".

وأضاف، حساب، " The Babylonian"، " هل هناك صفة رسمية أو قانونية لما يسمى بـ"زعماء الكتل السياسية" والذين يعرفهم الشعب كونهم سراق الوطن وقيادي الفساد لحضور مثل هكذا اجتماع ؟.



وتابع حساب، " ابن الأجود"، " بين الميمنى والميسرا يسكن من قتل الشباب ومصر على اكمال مشروع تدمير العراق بمساعدة ذراعية وتخاذل بقية أطرافه".



وذكر حساب، "طه المؤسوي"، " القادة الكتل السياسية تجتمع من 2003 والنتيجة صفر".



وأصاف، حساب "Qasim Alawi"، " أكيد تم تناول حصص الأحزاب من الموازنة وما تبقى من النزر اليسير لذر الرماد في العيون والضحك على الشعب".