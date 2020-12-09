تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين

قررت رئاسة مجلس النواب ، تشكيل لجنة خاصة بالرقابة والمتابعة على اعمال لجنة الامر الديواني رقم 29 لسنة 2020 الحكومية ، والقيام بزيارات ميدانية لمتابعة الاوضاع الانسانية والصحية الخاصة بالموقوفين والضمانات القضائية لهم وفق الدستور والتشريعات النافذة .



واصدرت رئاسة البرلمان امرا نيابيا لتشكيل اللجنة التي ضمت تسعة نواب ، برئاسة عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي ، وعضوية النواب حسن فدعم ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية ، ويسرى رجب واحمد الكناني عن لجنة حقوق الانسان ، وناصر تركي عن تحالف الفتح ، وهندرين دوسكي عن كتلة الحزب الديمقراطي ، وغايب العميري عن لجنة الصحة والبيئة ، واحمد عبد الله الجبوري عن تحالف القوى.

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