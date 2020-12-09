وفد من حكومة كردستان يبدأ زيارة لبغداد اليوم

يزور وفد من حكومة اقليم كردستان بغداد اليوم الأربعاء للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان في تصريح صحفي :" ان نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان، قوباد طالباني، سيترأس الوفد التفاوضي الى بغداد".
والهدف من الزيارة ، بحسب هورامي ، استدامة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملفات العالقة ،لاسيما تثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع موازنة العام المقبل.
وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في اقليم كردستان ، خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعها امس الثلاثاء بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني ، ارسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل العالقة بين الطرفين.
وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان في تصريح صحفي :" ان نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان، قوباد طالباني، سيترأس الوفد التفاوضي الى بغداد".
والهدف من الزيارة ، بحسب هورامي ، استدامة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملفات العالقة ،لاسيما تثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع موازنة العام المقبل.
وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في اقليم كردستان ، خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعها امس الثلاثاء بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني ، ارسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل العالقة بين الطرفين.