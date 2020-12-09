المتحدث باسم مجلس الوزراء: خطة حكومية لتمرير الموازنة خلال الأيام المقبلـة

اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة العامة . واشار في تصريح صحفي الى وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة. Copy أخبار متعلقة المتحدث باسم مجلس الوزراء يامل بأن يتم حسم ملف الموازنة في جلسة المجلس غدا المجلس التنسيقي الثلاثي يوقع 7 مذكرات مع مصر في الأسبوع المقبل مجلس الوزراء يخفق في مناقشة موازنة 2021 ويؤجلها إلى الأسبوع المقبل أمانة مجلس الوزراء: توجيه الكاظمي واضح بشأن توزيع راتب شهري تشرين الأول و تشرين الثاني المتحدث باسم الحلبوسي: الرواتب ستصرف خلال 48 ساعة احمد ملا طلال: قرار رئيس الوزراء بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي