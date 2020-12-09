بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
بايدن يختار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.. ومغردون: عراب الانسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور داعش ديفيد شينكر: سنعاقب من سرقوا ثروة العراقيين وقتلوا المتظاهرين.. ونشطاء: نرجو التنفيذ بسرعة قبل هروبهم قمة الكاظمي والحلبوسي والمالكي.. ونشطاء: ذيول إيران تسعى لتخريب العراق برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة اعتصام مهندسي البصرة يدخل يومه الـ 110على التوالي.. ونشطاء: من المخجل على الدولة صمت القبور العراق يستعد لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية..ونشطاء: عائدون إلى حاضنتا العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى برهم صالح يتحدث عن سيادة العراق.. ونشطاء: لماذا تصمت عن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟ السيسي أمام ماكرون يتساءل عن حقوق الإنسان بالعراق وسوريا.. ونشطاء: رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا في عقر دارهم الحلبوسي يلتقي الخنجر.. ونشطاء: لقاء الشر لتنفيذ أجندات إيران قبل الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 10:39 ص

المتحدث باسم مجلس الوزراء: خطة حكومية لتمرير الموازنة خلال الأيام المقبلـة

مجلس الوزراء

اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة العامة .

 واشار في تصريح صحفي  الى وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تتوقع تسلم ملف موازنة 2021 خلال أيام 09 كانون الأول 2020 11:16 ص

كاطع الركابي

نائب عن ذي قار: جمعنا تواقيع لإقالة المحافظ واختيار بديل له 09 كانون الأول 2020 11:13 ص

بشير خليل الحداد

الحداد : ما جرى في السليمانية ارتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للإقليم 09 كانون الأول 2020 11:11 ص

يونامي

يونامي : يجب حماية حق التظاهر السلمي وتحديد المسؤولين عن أعمال العنف في السليمانية 09 كانون الأول 2020 11:01 ص

مسرور بارزاني

مسرور بارزاني يتهم بعض المحتجين في السليمانية بـإستغلال قوت الناس لمصالحهم الشخصية 09 كانون الأول 2020 10:45 ص

النواب

تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين 09 كانون الأول 2020 10:43 ص

سمير هورامي

وفد من حكومة كردستان يبدأ زيارة لبغداد اليوم 09 كانون الأول 2020 10:41 ص

2072526352939148237

مفوضية الانتخابات: أكثر من 26 مليون مواطن يحق لهم التصويت بانتخابات 2021 08 كانون الأول 2020 03:10 م

التعليقات