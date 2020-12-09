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الأربعاء, 09 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 كانون الأول 2020 10:36 ص

محمد شياع السوداني : طريق مكافحة الفساد واضح لايحتاج إلى تعقيد

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق
أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني ان  طريق مكافحة الفساد واضح لايحتاج الى  تعقيد .

وكتب السوداني في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ان " طريق مكافحة الفساد واضح لايحتاج الى  تعقيد"، مشيرا الى 40 ملفا عن الفساد. 

واضاف ان " القوى السياسية والأجهزة الرقابية  كلها  تعرف المفسدين ، ومن دون محاربة الفساد بقرار شجاع مهني وقانوني لن تكون هنالك خدمات ولا تنمية ولا استثمار.
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