محمد شياع السوداني : طريق مكافحة الفساد واضح لايحتاج إلى تعقيد

أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني ان طريق مكافحة الفساد واضح لايحتاج الى تعقيد .



وكتب السوداني في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ان " طريق مكافحة الفساد واضح لايحتاج الى تعقيد"، مشيرا الى 40 ملفا عن الفساد.



واضاف ان " القوى السياسية والأجهزة الرقابية كلها تعرف المفسدين ، ومن دون محاربة الفساد بقرار شجاع مهني وقانوني لن تكون هنالك خدمات ولا تنمية ولا استثمار.