تقرير يكشف: ميليشيات إيران تنقلب على حقوق إقليم كردستان المالية وتهدد الكاظمي بالإقالة لو أطلق موازنتهم

خبراء: ما يحدث مهزلة والكاظمي ضعيف وحكومته مهترئة



كشف تقرير، عبر مصادر سياسية مطلعة، أن السبب وراء تعنت حكومة بغداد في إطلاق حصة اقليم كردستان العراق المالية يعود الى تهديد ميليشياوي لمصطفى الكاظمي، بأنه لو أعطى الاقليم حصته المالية لتمت اقالته فورا وفق بعض التسريبات التي نشرها موقع " شفق نيوز"، فالقضية ليست في الأموال وهى موجودة وبالخصوص بعد إطلاق قانون الاقتراض ولكن في تعنت عصابات إيران المسلحة ورغبتها في تجويع اقليم كردستان.

وكشف التقرير، أن الأزمة المالية المتقاطعة بين بغداد واربيل في حلقة مفرغة، وما أن تترشح تسريبات بالوصول لحل ما، ينفرط عقد أي اتفاق بشكل سريع، فليس سراً أن أغلب الخلافات بين المركز والإقليم أصله مالي اقتصادي.

العلاقة الكوردية العربية مرت بتحولات بعد عام 2003، وتقريباً منذ حكومة نوري المالكي في دورته الثانية، وتوالت المشاكل المالية بين بغداد واربيل، لتشتد في حكومة حيدر العبادي الذي اقدم على قطع رواتب الموظفين وإيقاف ميزانية الإقليم، نتيجة خلاف على نفط كوردستان، ومضي أربيل بإستفتاء الاستقلال وسط معارضة الحكومة العراقية.

عجلة الأزمة المالية عادت إلى الدوران بوتيرة سريعة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا الذي ضرب أسعار النفط، فكما معلوم أن الموازنة العراقية تعتمد بشكل شبه مطلق على واردات النفط، حيث تدحرج سعر برميل النفط الى القاع، مما دفع حكومة مصطفى الكاظمي الى طلب الإقتراض في أكثر من مناسبة، ليستقر على تحويله لقانون بديل عن موازنة 2020.

وهنا اشتدت الأزمة بين بغداد والإقليم، بعد تصويت البرلمان على القانون من دون تضمين رواتب موظفي الإقليم، رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى الإقليم، شهريا لتغطية جزء من نفقات الموظفين لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين. وبعد سلسلة جولات غير منتهية بين بغداد وأربيل، لم يتوصل الطرفان إلى حل بعد.

الحديث الرسمي من بغداد يشير إلى أن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مؤخراً رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يدعو فيها الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في أغسطس الماضي والذي يتضمن إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.



وقال بارزاني إن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ لنحو 4 اشهر بدءا من مايو 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع.

وفي تطور لهذا الملف المعقد، أعلن وفد حكومة اقليم كوردستان المرسل الى العاصمة بغداد امس الثلاثاء عن الموافقة على الالتزام بتطبيق البنود الواردة في قانون العجز المالي "الإقتراض" الخاصة بالإقليم بعد جولة من المفاوضات أجراها مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الوفد وزير مالية الإقليم، آوات شيخ جناب في مؤتمر صحفي مع أعضاء الوفد المفاوض، "تلقينا رسالة من وزارة المالية الاتحادية تنص على الالتزام بتنفيذ بنود قانون العجز المالي، وبدورها اجابت حكومة الإقليم بالموافقة على الالتزام بكل ما ورد بالقانون". وقال الوزير ايضا "نعلن إن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكورد، والبرلمان العراقي لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد إبداء الإقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه".

من جهته قال عضو الوفد وزير شؤون الإقليم خالد شواني خلال المؤتمر، وفق شفق نيوز، "لم يعد هناك اي مبرر قانوني او سياسي يعيق صرف المستحقات المالية المقرة بالقانون لإقليم كوردستان".

وبهذا الصدد، أبلغ مصدر مطلع على تفاصيل الخلاف، الذي بدا غير متحمس للوصول لحل شامل خلال وقت قريب.

وقال، "خلال إحدى الإجتماعات الأخيرة، اكد وزير المالية العراقي علي علاوي لوفد الإقليم، أن الأخير أوفى بكامل التزاماته القانونية الخاصة، ومن حيث المبدأ لا مشكلة بإطلاق حصة الإقليم".

وأضاف، "بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صارح الأخير وفد الإقليم، أن المشكلة تتجاوز جانبها الفني، وباتت في إطار الخلاف السياسي بشكل بحت". وتابع أن الكاظمي أكد أن "الأطراف الشيعية الرئيسية هددته بالإقالة إذا ما أطلق الحصة المالية الكاملة".

وقال خبراء إنه لو صح هذا فعلا فإنه يعني أن ذارع ايران الإرهابية المسلحة تفجر العراق وتنقلب على حقوق كردستان المالية.

أ.ي